23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pars Tan’ın mezarının taşınacağı iddialarına Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’tan yanıt geldi

Pars Tan’ın mezarının taşınacağı iddialarına Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’tan yanıt geldi

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın lenfoman tedavisi gören oğulları Pars Tan, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı olayın ardından Kilyos mezarlığına defnedilen Pars'ın mezarının bir yıl sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği iddiası gündeme gelmişti. Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan iddialara cevap geldi.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 16:42
  • 1
  • 7
Pars Tan’ın mezarının taşınacağı iddialarına Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’tan yanıt geldi

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden oğulları Pars Tan'ın Kilyos'ta bulunan mezarının Zincirlikuyu Mezarlığı'na taşınacağı iddia edilmişti. Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, Söylemezsem olmaz programına bağlanarak çıkan haberlere yanıt verdi.

  • 2
  • 7
Pars Tan’ın mezarının taşınacağı iddialarına Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’tan yanıt geldi

Ses sanatçısı Onur Akay, Ebru Şallı'nın oğluyla ilgili bilgiler vermiş ve koronavirüs önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedilemeyen Pars'ın, bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı'ndan taşınacağını belirtmişti.

  • 3
  • 7
Pars Tan’ın mezarının taşınacağı iddialarına Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’tan yanıt geldi

İDDİALARA YANIT GELDİ

İddiaların ardından Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, Söylemezsem Olmaz'a konuştu. Akkuş, Pars'ın bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı'ndan taşınacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

  • 4
  • 7
Pars Tan’ın mezarının taşınacağı iddialarına Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’tan yanıt geldi

Geçen perşembe günü vefat eden minik Pars Tan, salgın nedeniyle Kilyos Mezarlığı'na defnedilmişti. Aile üyelerinin birçoğu, 9 yaşındaki Pars'ın cenazesine koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle katılamamıştı.

  • 5
  • 7
Pars Tan’ın mezarının taşınacağı iddialarına Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’tan yanıt geldi