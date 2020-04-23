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Pars Tan’ın mezarının taşınacağı iddialarına Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’tan yanıt geldi
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın lenfoman tedavisi gören oğulları Pars Tan, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı olayın ardından Kilyos mezarlığına defnedilen Pars'ın mezarının bir yıl sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği iddiası gündeme gelmişti. Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan iddialara cevap geldi.
Giriş Tarihi: 23.04.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 16:42
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