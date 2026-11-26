Özlem Yıldız'ın oğlu Demir Serter'in son hali gündem oldu

Özlem Yıldız, 20 yaşına giren oğlu Demir ile Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğününe katıldı. Anne-oğulun birlikte verdiği pozlar sosyal medyada ilgi görürken, Demir'in son hali takipçilerinden beğeni ve yorum aldı.

Armatör ve iş insanı Sinan Serter ile 2 Ekim 2005'te evlenen Özlem Yıldız, 3 Ekim 2013'te boşanmıştı. Yaklaşık 8 yıl süren evlilik, tek celsede anlaşmalı olarak sona ererken çiftin 2006 yılında dünyaya gelen oğulları Demir'in velayeti annesine verilmişti.

Ünlü sunucu, dün akşam 20 yaşına giren oğlu Demir ile birlikte Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğününe katıldı.10 yıllık birlikteliklerini nikâhla taçlandıran Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğünü, çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi.

BÜYÜDÜ, ANNESİNİN KAVALYESİ OLDU Düğüne katılan Özlem Yıldız, kendisine kavalye olan oğluyla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Özlem Yıldız, anne-oğul karelerine şu notu düştü: "Onlar ermiş muradına… İki güzel kalp, ömür boyu mutlu olun."

"KOCA ADAM OLMUŞ" Demir'in son hali de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Özlem Yıldız'ın paylaşımına yorum yağarken, takipçiler anne-oğulun fotoğraflarına beğeni ve övgülerini dile getirdi. Paylaşımın altına, "Özlemciğim sana da Demir'e de maşallah", "Gözümüzün önünde büyüdü Demir", "Koca adam olmuş" ve "Maşallah size Özlem Hanım. Ne güzel bir anne oğul" yorumları yapıldı.

"KAYNANALIK YAPAMAM" Sabah yazarı Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Özlem Yıldız, oğlu Demir'in büyüme süreci ve gelecekteki evlilik kararı hakkında da konuştu.