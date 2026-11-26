Genç yaşta hayatını kaybeden Hayden Panettiere'nin serveti tek varisine kaldı

ABD'li oyuncu Hayden Panettiere'nin 6 milyon doları aşan mirasının 11 yaşındaki kızı Kaya'ya kalacağı ortaya çıktı. Eski nişanlısı Wladimir Klitschko'nun mahkemeden aldığı geçici vesayet kararı ve mirasın yönetimine ilişkin başvuruları da dikkat çekti.

ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 16 Ağustos 2026'da Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde, geçici olarak kaldığı evde 36 yaşında hayatını kaybetti. Greenville County Adli Tıp Kurumu raporlarına göre yapılan incelemelerde, oyuncunun vücudunda reçeteli ve reçetesiz çeşitli maddelerin karışımından kaynaklanan ölümcül düzeyde toksisite tespit edildi.

Panettiere'nin ölümünün ardından geride bıraktığı mal varlığı da ortaya çıktı. Kariyerine uzun aralar veren ve özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle mesleğinden uzak kalan oyuncunun, 6 milyon doların üzerinde miras bıraktığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun geride bıraktığı para ve mülklerin, tek çocuğu olan 11 yaşındaki kızına kalacağı belirtildi. ABD basınının ulaştığı mahkeme belgelerine göre, oyuncunun eski nişanlısı Wladimir Klitschko'dan dünyaya gelen kızı Kaya, mirasın tek varisi olarak belirlendi.

MİRASIN TEK VARİSİ 11 YAŞINDAKİ KIZI KAYA OLDU Bu süreçte mahkeme, Kaya'nın mal varlığı için Klitschko'yu geçici vasi olarak atarken, Melissa Moskal Bencivenga'nın Panettiere'nin tereke yöneticisi olarak görevlendirilmesi için başvuruda bulundu. Belgelerde, Panettiere'nin vasiyet bırakmadan hayatını kaybettiği ve geride 5 milyon 208 bin 519 dolar değerinde kişisel mal varlığı ile 1 milyon 23 bin 600 dolar değerinde gayrimenkul bıraktığı kaydedildi. Oyuncunun toplam mal varlığının ise 6 milyon 232 bin 119 dolar olduğu belirtildi.

ESKİ NİŞANLISI MAHKEMEYE BAŞVURDU Eylül ayında 50 yaşındaki Klitschko, eski nişanlısının tüm mal varlığının kızları Kaya'ya ait olduğunu belirterek, onun adına vasi atanmak için mahkemeye başvurdu. Eski profesyonel boksör, söz konusu atamanın "acil ve gerekli" olduğunu ifade etti. Klitschko, bu yetkinin kendisine Kaya'nın varlıklarını onun adına "teslim alma, yönetme ve muhafaza etme" imkânı sağlayacağını belirtti.

PANETTİERE'NİN EVİNDEKİ EŞYALAR İÇİN ENDİŞE Klitschko, mahkemeye sunduğu dosyada ayrıca federal ajanların Panettiere'nin Los Angeles'taki konutuna girerek "terekeye ait eşyaları aldıklarına" dair kendisine bilgi verildiğini ve buna inandığını öne sürdü. Mahkeme belgelerinde, bir kişinin mülke "izinsiz giriş" yaptığının fark edilmesi üzerine Panettiere ve Klitschko'nun güvenlik önlemleri aldığı, evin kilitlerini değiştirdiği bilgisi de yer aldı. Klitschko, söz konusu kişinin Panettiere'nin terekesine ait malları "haksız yere ele geçirme" girişimlerini sürdürebileceği endişesini dile getirdi. Bu nedenle mahkemenin "derhal" bir tereke temsilcisi ataması gerektiğini savundu.