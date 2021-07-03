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Haberler Galeri Özlem ve hasretle… Yeşilçam’ın ustası Kemal Sunal vefatının 21. yılında anılıyor

Özlem ve hasretle… Yeşilçam’ın ustası Kemal Sunal vefatının 21. yılında anılıyor

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinin yıldızı Kemal Sunal, ölümünün 21. yılında yad ediliyor. Usta oyuncu, yapımcı ve senarist Kemal Sunal, 26 yıllık sanat hayatına, tiyatro oyunları hariç 6'sı yan rol, 76'sı başrol olmak üzere 82 film sığdırdı. Türk sinemasında "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı", "Meraklı Köfteci" ve "Kapıcılar Kralı"nın da aralarında bulunduğu eserleri miras bırakan sanatçı, "Saygılar Bizden", "Şaban Askerde", "Şaban ile Şirin" ve "Bay Kamber" adlı 4 televizyon dizisinde de rol aldı. Başta "İnek Şaban" olmak üzere canlandırdığı iyi ve saf adam rolleriyle her yaştan izleyicinin beğenisini kazanan sanatçı, izleyiciyi güldürürken düşündürmeyi de başardı.

Giriş Tarihi: 03.07.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 12:07
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Özlem ve hasretle… Yeşilçam’ın ustası Kemal Sunal vefatının 21. yılında anılıyor

Ardında bıraktığı "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı" ve "Kapıcılar Kralı" gibi filmlerin yanı sıra gülüşüyle de hafızalarda yer edinen Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 21 yıl geçti.

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Özlem ve hasretle… Yeşilçam’ın ustası Kemal Sunal vefatının 21. yılında anılıyor

Türk sinemasında bugün bile çok izlenen yapımlarda başrol oynayan Ali Kemal Sunal, Malatyalı Mustafa Sunal ile Saime Hanım'ın ilk çocuğu olarak 11 Kasım 1944'te İstanbul Küçükpazar'da hayata "merhaba" dedi. Daha sonra Sunal'ın Cemil ve Cengiz adı verilen iki kardeşi daha dünyaya geldi.

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Özlem ve hasretle… Yeşilçam’ın ustası Kemal Sunal vefatının 21. yılında anılıyor

Saime Sunal, yapılan bir röportajda oğlunun içine kapanık ve son derece sessiz bir kişiliği olduğunu anlatarak, "O kadar içine kapanıktı ki sıkıntısını, üzüntüsünü belli etmiyordu. Keşke belirtseydi, keşke kavga etseydi de o kadar kapalı olmasaydı." ifadelerini kullanmıştı.

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Özlem ve hasretle… Yeşilçam’ın ustası Kemal Sunal vefatının 21. yılında anılıyor

Kemal Sunal, ilk öğrenimini Mimar Sinan İlkokulu'nda, liseyi ise 11 yılda bitirdiği Vefa Lisesi'nde tamamladı. Henüz lisedeyken tiyatroya ilgi duymaya başlayan sanatçının yeteneğini, felsefe öğretmeni Belkıs Balkır fark etti. "Sen oyuncu olmalısın" diyen Belkıs öğretmen, Sunal'ın babasını ikna ettikten sonra, usta oyuncuyu Kenter Tiyatrosu'na götürerek, Müşfik Kenter ile tanıştırdı.

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Özlem ve hasretle… Yeşilçam’ın ustası Kemal Sunal vefatının 21. yılında anılıyor

Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak zorlu şartlar altında çocukluk ve gençlik dönemini geçiren Sunal, bir röportajında "İşte o yokluklar Kemal Sunal'ı yarattı." ifadelerini kullanmıştı.