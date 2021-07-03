03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Filmlerdeki en büyük düşmanı Kartal Tibet’i anlattı: Vücudumun yarısı gitti gibi oldu
Kartal Tibet'in ölümü tüm ülkeyi yasa boğdu. Tibet'in izleyicinin gözünde taht kurduğu Tarkan serisi filmlerindeki en büyük düşmanı Çinli Wang Yu'yu canlandıran Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkanı Hakkı Koşar, dostluklarını anlattı. "Tibet'in ardından vücudumun yarısı gitti gibi oldu" diyen Koşar, "Rol arkadaşı değil kardeş olduk" dedi.
Giriş Tarihi: 03.07.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 12:22
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