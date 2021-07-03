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Filmlerdeki en büyük düşmanı Kartal Tibet’i anlattı: Vücudumun yarısı gitti gibi oldu

Kartal Tibet'in ölümü tüm ülkeyi yasa boğdu. Tibet'in izleyicinin gözünde taht kurduğu Tarkan serisi filmlerindeki en büyük düşmanı Çinli Wang Yu'yu canlandıran Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkanı Hakkı Koşar, dostluklarını anlattı. "Tibet'in ardından vücudumun yarısı gitti gibi oldu" diyen Koşar, "Rol arkadaşı değil kardeş olduk" dedi.

Giriş Tarihi: 03.07.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 12:22
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Filmlerdeki en büyük düşmanı Kartal Tibet’i anlattı: Vücudumun yarısı gitti gibi oldu

Kara Harp Okulu mezunu Hakkı Koşar Türkiye'yi ilk karateyle tanıştıran isim.

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Filmlerdeki en büyük düşmanı Kartal Tibet’i anlattı: Vücudumun yarısı gitti gibi oldu

WANG YU'YU CANLANDIRMIŞTI

Birbirinden ünlü öğrencileri arasında Cüneyt Arkın da var.

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Filmlerdeki en büyük düşmanı Kartal Tibet’i anlattı: Vücudumun yarısı gitti gibi oldu

Birçok filmde karateci olarak rol alan Hakkı Koşar, Kartal Tibet'in canlandırdığı Tarkan'ın ezeli düşmanlarından biri olan Wang Yu'ya da hayat verdi.

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Filmlerdeki en büyük düşmanı Kartal Tibet’i anlattı: Vücudumun yarısı gitti gibi oldu

'40 YILLIK DOSTUMDU'

78 yaşındaki Hakkı Koşar, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "40 yıllık dostumdu" dediği Kartal Tibet'in ardından şunları söyledi;

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Filmlerdeki en büyük düşmanı Kartal Tibet’i anlattı: Vücudumun yarısı gitti gibi oldu

*Kartal Tibet sadece oyuncu ve yönetmen değildi. O herkesi birbirleriyle barıştıran, kaynaştıran bir ağabey, bir kardeş, bir babaydı. Biz onunla sadece rol arkadaşı değil, kardeş olduk.