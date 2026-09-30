Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun’un hamlesi dengeleri değiştirecek
Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı Güneşin Doğduğu Yer, perşembe akşamı 3. bölümüyle ekranlara geliyor. Leyla'nın Adana'daki mücadelesi sürerken Hanzade, Kenan'ın geçmişiyle yüzleşecek; gerçeğin peşine düşen Ceyhun'un hamleleri ise dengeleri değiştirecek.
ATV'nin iddialı dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yeni bölümüyle 1 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelecek.
3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Oğluna kavuşması kısa süren Leyla, kendi başının çaresine bakmak ister ancak Adana onu beklediği kadar sıcak karşılamaz. Çaresiz kaldığı anda hiç ummadığı bir yardım eli uzanır.
KENAN VE LEYLA'NIN EMİR MÜCADELESİ!
Bu sırada Adana sokaklarında hızla yayılan dedikodular, Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki gerilimi yükseltir. Evliliğini stratejik hamlelerle korumaya çalışan Hanzade ise kocasının geçmişiyle savaşmaktadır.
Hanzade, Kenan'ın Leyla'yla olan geçmişinin gölgesinden kurtulabilecek mi?
Ceyhun'un kendi içgüdüleri ile duydukları arasındaki tezatlık, onu riskli bir hamle yapmaya iter. Gerçeği öğrenmek için yaptıkları, hem Leyla hem de Kenan ile arasındaki tüm dengeleri değiştirecektir.
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2026 / Perşembe
Yayın Saati: 20.00
Oyuncular: Kenan (Burak Özçivit), Celadet (Sibel Taşçıoğlu), Ceyhun (Görkem Sevindik), Leyla (Beyza Gümülcine), Hanzade (Hilal Anay), İhsan (Muharrem Türkseven), Gül (Bahar Süer), Munise (Nazlıcan Demir), Suzi (Çağıl Aydıner), Zeki (İlker Yavuz Aksakal), Medet (Kenan Civiniz), Ahsen (Sahra Gümüş), Cezmi (Meriç Özkaya), Şennur (Gamze Bayraktaroğlu), Hikmet (Alper Kut), Havva (Ezgi Bektaş), Alev (Yeliz Doğramacılar), Devran (Devrim Yakut) ve Heybet Dede (Ali Erkazan).