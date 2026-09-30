Oğluna kavuşması kısa süren Leyla, kendi başının çaresine bakmak ister ancak Adana onu beklediği kadar sıcak karşılamaz. Çaresiz kaldığı anda hiç ummadığı bir yardım eli uzanır.

Ceyhun'un kendi içgüdüleri ile duydukları arasındaki tezatlık, onu riskli bir hamle yapmaya iter. Gerçeği öğrenmek için yaptıkları, hem Leyla hem de Kenan ile arasındaki tüm dengeleri değiştirecektir.