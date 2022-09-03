Özgü Namal hayata döndü! Eşi Serdar Oral’ın vefatı sonrası ilk kez böyle görüntülendi

Yeni projesi için toplantı yaptığı öğrenilen ünlü oyuncunun, saçlarını yeniden boyatıp objektiflere tebessüm ederek poz vermesi "Hayata geri döndü" yorumları yaptırdı. Namal, yaklaşık iki senenin ardından ilk kez böyle neşeli görüntülendi.