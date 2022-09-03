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Özgü Namal hayata döndü! Eşi Serdar Oral’ın vefatı sonrası ilk kez böyle görüntülendi

2020 yılında eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal, acı kaybın ardından bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. İki çocuğuyla inzivaya çekilen oyuncu, önceki gün uzun bir aranın ardından ilk kez yüzündeki tebessümle objektiflere takıldı. Yeni projesi için görüşmelere başlayan Namal, hayranlarını sevindirdi.

Giriş Tarihi: 03.09.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 09:32
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Özgü Namal hayata döndü! Eşi Serdar Oral’ın vefatı sonrası ilk kez böyle görüntülendi

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi nedeniyle iki sene önce yaşamını yitirmişti.

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Özgü Namal hayata döndü! Eşi Serdar Oral’ın vefatı sonrası ilk kez böyle görüntülendi

Oral'ın ani vefatıyla oldukça zor bir süreç yaşayan Namal, iki çocuğu için hayata tutundu.

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Özgü Namal hayata döndü! Eşi Serdar Oral’ın vefatı sonrası ilk kez böyle görüntülendi

Acı olayın ardından çocuklarıyla inzivaya çekilip derin bir sessizliğe bürünen 43 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay çocukları Nefes ve Elemsu ile görüntülendiği Bodrum'da da hayli keyifsiz haller sergilemişti.

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Özgü Namal hayata döndü! Eşi Serdar Oral’ın vefatı sonrası ilk kez böyle görüntülendi

Önceki gün ise Etiler'de objektiflere takılan Özgü Namal, gazetecileri görünce gülümsedi.

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Özgü Namal hayata döndü! Eşi Serdar Oral’ın vefatı sonrası ilk kez böyle görüntülendi

Yeni projesi için toplantı yaptığı öğrenilen ünlü oyuncunun, saçlarını yeniden boyatıp objektiflere tebessüm ederek poz vermesi "Hayata geri döndü" yorumları yaptırdı. Namal, yaklaşık iki senenin ardından ilk kez böyle neşeli görüntülendi.