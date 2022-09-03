03 Eylül 2022, Cumartesi
Özgü Namal hayata döndü! Eşi Serdar Oral’ın vefatı sonrası ilk kez böyle görüntülendi
2020 yılında eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal, acı kaybın ardından bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. İki çocuğuyla inzivaya çekilen oyuncu, önceki gün uzun bir aranın ardından ilk kez yüzündeki tebessümle objektiflere takıldı. Yeni projesi için görüşmelere başlayan Namal, hayranlarını sevindirdi.
Giriş Tarihi: 03.09.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 09:32
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