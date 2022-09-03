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Melisa Döngel Çeşme'de ortalığı birbirine kattı! "Kariyerini bitirecek"

Melisa Döngel'in geçtiğimiz haftalarda Çeşme'deki bir mekanı birbirine kattığı iddia edildi. Son dönemin en popüler isimlerinden olan 22 yaşındaki oyuncunun yakın arkadaşından da şok sözler geldi. Döngel'in kötü alışkanlıkları olduğunu söyleyen arkadaşı, "Sokak ortasında kavgalar edip rezalet çıkartıyor. Defalarca uyardık ama bizi dinlemiyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 03.09.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 08:56
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Melisa Döngel Çeşme’de ortalığı birbirine kattı! Arkadaşlarını da bezdirdi

Son dönemin en popüler isimlerinden Melisa Döngel'le ilgili iddialar, sevenlerini üzdü.

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Melisa Döngel Çeşme’de ortalığı birbirine kattı! Arkadaşlarını da bezdirdi

Henüz 22 yaşında olan güzel oyuncunun geçtiğimiz haftalarda çıktığı Çeşme tatilinde rezalet çıkardığı iddia edildi.

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Melisa Döngel Çeşme’de ortalığı birbirine kattı! Arkadaşlarını da bezdirdi

Dedikodulara göre Melisa Döngel, alkolün dozunu fazla kaçırınca bir mekanda taşkınlık yaptı.

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Melisa Döngel Çeşme’de ortalığı birbirine kattı! Arkadaşlarını da bezdirdi

Kendisini dışarıya çıkarmaya çalışan mekan güvenliğine de hakaretler yağdıran ünlü oyuncu, görevlilere de vurmaya çalıştı.

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Melisa Döngel Çeşme’de ortalığı birbirine kattı! Arkadaşlarını da bezdirdi

Bu iddiaların hemen ardından Melisa Döngel'in bir arkadaşı, sosyal medyadan Döngel'le ilgili şu cümleleri kurdu: