Melisa Döngel Çeşme'de ortalığı birbirine kattı! "Kariyerini bitirecek"

Melisa Döngel'in geçtiğimiz haftalarda Çeşme'deki bir mekanı birbirine kattığı iddia edildi. Son dönemin en popüler isimlerinden olan 22 yaşındaki oyuncunun yakın arkadaşından da şok sözler geldi. Döngel'in kötü alışkanlıkları olduğunu söyleyen arkadaşı, "Sokak ortasında kavgalar edip rezalet çıkartıyor. Defalarca uyardık ama bizi dinlemiyor." ifadelerini kullandı.