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Özge Ulusoy'un küçük aracının fiyatı olay oldu

Özge Ulusoy, Nişantaşı City's'de kameralara yakalandı. Köpeğiyle birlikte tura çıkan Ulusoy, mini aracıyla dikkat çekti. İki kişilik aracı test ettiğini söyleyen ünlü manken, "Burada oturduğum için gidip-gelmek kolay oluyor. Az önce bir tur attım. Elektrikli olduğu için doğaya dost" dedi. Küçük aracın fiyatı ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 01.09.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 09:28
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Özge Ulusoy’un küçük aracının fiyatı olay oldu

Nişantaşı City's'de objektiflere takılan Özge Ulusoy, mini iki kişilik araçla AVM'ye gitti. 38 yaşındaki ünlü manken, menajeriyle aracı test ettiğini söyledi.

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Özge Ulusoy’un küçük aracının fiyatı olay oldu

Ulusoy, "Uzun süredir böyle bir araç almayı düşünüyordum. Burada oturduğum için gidip-gelmek kolay oluyor. Az önce bir tur attım. Elektrikli olduğu için doğaya dost... "

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Özge Ulusoy’un küçük aracının fiyatı olay oldu

"Son günlerde doğaya ve çevreye ne kadar saygılı olmamız gerektiğini gördük. Işık hızlıyla elektrikli araçlara geçsek iyi olur. Bu konuda farkındalık başladı. Doğa bize bir şeyler anlatıyor. O yüzden bu aracı incelemek istedik" dedi.

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Özge Ulusoy’un küçük aracının fiyatı olay oldu

Genelde araç kullanmadığını belirten Ulusoy, "Ehliyetim var ama kullanmıyorum. Galiba bunu süreceğim. Özellikle yakın mesafelerde... Bununla İstanbul trafiği daha rahat olacak" diye konuştu.

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Özge Ulusoy’un küçük aracının fiyatı olay oldu

Model, "Trafik yüzünden başınızı gelen ilginç bir olay oldu mu?" sorusuna, "Bir defa Beylikdüzü'nde fuardaydım. Ataşehir'de bir işe yetişmem gerekiyordu. Kış mevsimi günlerden ise cumaydı, yol tam 6.5 saat sürdü. Ayaklarım uyuşmuştu" yanıtını verdi.