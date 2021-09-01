01 Eylül 2021, Çarşamba
Özge Ulusoy'un küçük aracının fiyatı olay oldu
Özge Ulusoy, Nişantaşı City's'de kameralara yakalandı. Köpeğiyle birlikte tura çıkan Ulusoy, mini aracıyla dikkat çekti. İki kişilik aracı test ettiğini söyleyen ünlü manken, "Burada oturduğum için gidip-gelmek kolay oluyor. Az önce bir tur attım. Elektrikli olduğu için doğaya dost" dedi. Küçük aracın fiyatı ise dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 01.09.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 09:28
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