EDHO'da yeni sezon öncesi ayyuka çıktı. Dönüş iddiası fitili ateşledi. O isim son noktayı koydu. ATV ekranlarında Salı akşamlarına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, fırtına gibi gelecek yeni sezonu öncesi kadroya katılacak ve ayrılacak isimlerin iddiaları ile gündeme geliyor. Son olarak dizinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba'nın ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Sosyal medyada "Kimsesiz Yaşar" rolüyle gönüllere taht kuran Olgun Şimşek'in yeniden döneceğinin konuşulması kafaları karıştırdı. Oyuncu ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.