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EDHO'da yeni sezon öncesi ayyuka çıktı! Dönüş iddiası fitili ateşledi! O isim son noktayı koydu...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu arada diziden ayrılıklar yaşandı. İki isimin vedasının ardından kadroya katılacak isimler merak ediliyor. Yeni sezona Ramo dizisi ile giriş yapan Olgun Şimşek'in yeniden kadroya dahil olup olmayacağı merak ediliyordu. "Kimsesiz Yaşar" rolüyle gönüllere taht kuran isimin Olgun Şimşek iddialara son noktayı koydu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 11:32
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EDHO’da yeni sezon öncesi ayyuka çıktı! Dönüş iddiası fitili ateşledi! O isim son noktayı koydu...

EDHO'da yeni sezon öncesi ayyuka çıktı. Dönüş iddiası fitili ateşledi. O isim son noktayı koydu. ATV ekranlarında Salı akşamlarına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, fırtına gibi gelecek yeni sezonu öncesi kadroya katılacak ve ayrılacak isimlerin iddiaları ile gündeme geliyor. Son olarak dizinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba'nın ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Sosyal medyada "Kimsesiz Yaşar" rolüyle gönüllere taht kuran Olgun Şimşek'in yeniden döneceğinin konuşulması kafaları karıştırdı. Oyuncu ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

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EDHO’da yeni sezon öncesi ayyuka çıktı! Dönüş iddiası fitili ateşledi! O isim son noktayı koydu...

DÖNECEK İDDİASI KAFALARI KARIŞTIRDI...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Kimsesiz Yaşar karakteri ile hayran kitlesi artış gösteren Olgun Şimşek'in yeni sezonda yeniden kadroya katılacağı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Ramo dizisi ekranlara dönen Olgun Şimşek, dizinin final yapmasına kısa süre kala veda etmişti.

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EDHO’da yeni sezon öncesi ayyuka çıktı! Dönüş iddiası fitili ateşledi! O isim son noktayı koydu...

Olgun Şimşek, iddiaların güçlenmesi sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarını üzecek açıklamayı yaptı.

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EDHO’da yeni sezon öncesi ayyuka çıktı! Dönüş iddiası fitili ateşledi! O isim son noktayı koydu...

OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" demesi üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." diyerek cevap vermişti.

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EDHO’da yeni sezon öncesi ayyuka çıktı! Dönüş iddiası fitili ateşledi! O isim son noktayı koydu...

OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

Olgun Şimşek, 1971'de Bursa'da doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamlamış Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesinden mezun olmuştur.