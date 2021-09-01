HaberlerGaleriEDHO'da yeni sezon öncesi ayyuka çıktı! Dönüş iddiası fitili ateşledi! O isim son noktayı koydu...
EDHO'da yeni sezon öncesi ayyuka çıktı! Dönüş iddiası fitili ateşledi! O isim son noktayı koydu...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu arada diziden ayrılıklar yaşandı. İki isimin vedasının ardından kadroya katılacak isimler merak ediliyor. Yeni sezona Ramo dizisi ile giriş yapan Olgun Şimşek'in yeniden kadroya dahil olup olmayacağı merak ediliyordu. "Kimsesiz Yaşar" rolüyle gönüllere taht kuran isimin Olgun Şimşek iddialara son noktayı koydu.