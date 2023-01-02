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Özge Ulusoy tehdit mesajlarını ifşa etti! Davanın peşini bırakmayacağını söylemişti…

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Babasının ölümüyle yıkılan Ulusoy, kaza sırasında babasına çarpan araçta frene bile basılmadığını belirtmişti. Suçluların peşini bırakmayacağını söyleyen manken kendisine gelen tehdit mesajlarını ifşa etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 16:23
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Özge Ulusoy tehdit mesajlarını ifşa etti! Davanın peşini bırakmayacağını söylemişti…

Özge Ulusoy, geçtiğimiz hafta aldığı acı haberle yıkıldı. Ulusoy'un 73 yaşındaki babası, Emekli Albay Haydar Ulusoy, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Cenaze sırasında gözyaşlarını tutamayan Özge Ulusoy, törene makyajlı katıldığı yönündeki eleştirilere sert bir yanıt vermişti.

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Özge Ulusoy tehdit mesajlarını ifşa etti! Davanın peşini bırakmayacağını söylemişti…

Ünlü manken babasının ölümü sonrası tehdit mesajları aldığını söyledi. Babasının çarpan sürücünün dayısı olduğunu iddia eden bir kişi tarafından "Haddini bil, bilmezsen ben sana bildiririm" diyerek tehdit edildiğini ileri sürdü.

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Özge Ulusoy tehdit mesajlarını ifşa etti! Davanın peşini bırakmayacağını söylemişti…

Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Bir de bana haddimi bildirecekmiş. Babamı öldürüp her türlü yalanı söylediniz" diyerek ateş püskürdü.

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Özge Ulusoy tehdit mesajlarını ifşa etti! Davanın peşini bırakmayacağını söylemişti…

"TEHDİT ETMEK NEDİR YA?"

Gelen mesajları yayınlayan Ulusoy ise şu sözlerle isyan etti: "Bak sen bir de bana haddimi bildirecekmiş. Babamı öldürüp türlü yalanlar söylemişsiniz. Ben gerçeği söyleyip babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediyorsunuz? Sen kimsin ha kimsin? Allah'ım sen bizleri koru bu insanlardan korkunç! Hala şoku ve korkuyu atamıyorum üzerimden. Tehdit etmek nedir ya?"

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Özge Ulusoy tehdit mesajlarını ifşa etti! Davanın peşini bırakmayacağını söylemişti…

Babasını kaybeden Ulusoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla korkunç kazanın detaylarını anlatmıştı.