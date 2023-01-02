Özge Ulusoy tehdit mesajlarını ifşa etti! Davanın peşini bırakmayacağını söylemişti…

"TEHDİT ETMEK NEDİR YA?"

Gelen mesajları yayınlayan Ulusoy ise şu sözlerle isyan etti: "Bak sen bir de bana haddimi bildirecekmiş. Babamı öldürüp türlü yalanlar söylemişsiniz. Ben gerçeği söyleyip babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediyorsunuz? Sen kimsin ha kimsin? Allah'ım sen bizleri koru bu insanlardan korkunç! Hala şoku ve korkuyu atamıyorum üzerimden. Tehdit etmek nedir ya?"