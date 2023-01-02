02 Ocak 2023, Pazartesi
Özge Ulusoy tehdit mesajlarını ifşa etti! Davanın peşini bırakmayacağını söylemişti…
Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Babasının ölümüyle yıkılan Ulusoy, kaza sırasında babasına çarpan araçta frene bile basılmadığını belirtmişti. Suçluların peşini bırakmayacağını söyleyen manken kendisine gelen tehdit mesajlarını ifşa etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.01.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 16:23
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