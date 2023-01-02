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Kızılcık Şerbeti’nin yıldızları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün dizi aşkı gerçek oldu! Ölümden dönen ikilinin ilişkisi ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti sezonun en çok konuşulan yapımlarından olurken dizinin yıldızlarından aşk bombası geldi! Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu ile Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün dizideki aşkı gerçeğe dönüştü. Yılbaşını Çeşme'de beraber geçiren ikili dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında büyük bir tehlike atlattı.

Giriş Tarihi: 02.01.2023 14:15
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Kızılcık Şerbeti’nin yıldızları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün dizi aşkı gerçek oldu!

Emanet dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'de canlandırdığı Doğa karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Kızılcık Şerbeti’nin yıldızları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün dizi aşkı gerçek oldu!

Bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Türkoğlu şimdi de aşk bombasıyla gündeme oturdu. Dizideki partneri Doğukan Güngör'ün geride bıraktığımız yılın sonunda sette başlayan arkadaşlıkları ilişkiye dönüştü.

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Kızılcık Şerbeti’nin yıldızları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün dizi aşkı gerçek oldu!

Böylece bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili yılbaşını da Çeşme'de beraber geçirdi.

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Kızılcık Şerbeti’nin yıldızları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün dizi aşkı gerçek oldu!

Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör yılbaşı tatili dönüşü kaza geçirdi. İstanbul'a dönmek için yola çıkan çift, geçirdikleri trafik kazasında büyük bir tehlike atlattı.

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Kızılcık Şerbeti’nin yıldızları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün dizi aşkı gerçek oldu!

Güngör'ün kullandığı araç büyük hasar alırken iki oyuncu kazayı yara almadan atlattı.