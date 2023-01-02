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Kızılcık Şerbeti’nin yıldızları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün dizi aşkı gerçek oldu! Ölümden dönen ikilinin ilişkisi ortaya çıktı
Kızılcık Şerbeti sezonun en çok konuşulan yapımlarından olurken dizinin yıldızlarından aşk bombası geldi! Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu ile Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün dizideki aşkı gerçeğe dönüştü. Yılbaşını Çeşme'de beraber geçiren ikili dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında büyük bir tehlike atlattı.