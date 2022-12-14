14 Aralık 2022, Çarşamba
Özge Özpirinçci'nin Serenay Sarıkaya taktiği! Rolünü kaptırmasının ardından...
Geçtiğimiz yıl kızı Mercan'ı kucağına alan Özge Özpirinçci vaktinin tamamını kızına ayırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Mercan'ın birinci yaşını kutlayan güzel oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacağı yeni bir proje ile ekranlara dönmeye hazırlanıyordu. Dizideki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran ünlü isim, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerin Sarıkaya ile ilgili sorular sorması üzerine Özpirinçci, kullandığı kaçış taktiğiyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 14.12.2022 10:07
- 1
- 139
- 2
- 139
- 3
- 139
- 4
- 139
- 5
- 139