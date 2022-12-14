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Haberler Galeri Özge Özpirinçci'nin Serenay Sarıkaya taktiği! Rolünü kaptırmasının ardından...

Özge Özpirinçci'nin Serenay Sarıkaya taktiği! Rolünü kaptırmasının ardından...

Geçtiğimiz yıl kızı Mercan'ı kucağına alan Özge Özpirinçci vaktinin tamamını kızına ayırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Mercan'ın birinci yaşını kutlayan güzel oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacağı yeni bir proje ile ekranlara dönmeye hazırlanıyordu. Dizideki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran ünlü isim, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerin Sarıkaya ile ilgili sorular sorması üzerine Özpirinçci, kullandığı kaçış taktiğiyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14.12.2022 10:07
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Özge Özpirinçci’nin Serenay Sarıkaya taktiği! Rolünü kaptırmasının ardından...

2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris Bozburun'da nikâh masasına oturan Özge Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı dünyaya getirmişti.

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Özge Özpirinçci’nin Serenay Sarıkaya taktiği! Rolünü kaptırmasının ardından...

Geçtiğimiz aylarda Etiler'de görüntülenen oyuncu, meslektaşı ve arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer'in dünyaya gelen oğullarına Kurt Efe ismini verdiği hatırlatılması üzerine; "Kurt Efe gayet tatlı, güzel bir isim. Keşke ben de Üzüm koysaydım diye düşünüyorum. Ama Mercan ismi kızıma çok yakıştı" ifadelerini kullanmıştı.

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Özge Özpirinçci’nin Serenay Sarıkaya taktiği! Rolünü kaptırmasının ardından...

Setlere ne zaman döneceği sorulan Özpirinçci, "Şu anda çalışmak değil, önceliğim Mercan. Belli de olmaz. Gelen iyi bir teklif olduğunda Mercan da benimle sete gider gelir" açıklamasını yapmıştı.

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Özge Özpirinçci’nin Serenay Sarıkaya taktiği! Rolünü kaptırmasının ardından...

ROLÜ SERENAY'A KAPTIRDI!

Kıvanç Tatlıtuğ'la başrolünü paylaşacağı 'Aile' dizisinin kadrosundan çıkarılıp rolü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran 36 yaşındaki Özge Özpirinçci, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı.

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Özge Özpirinçci’nin Serenay Sarıkaya taktiği! Rolünü kaptırmasının ardından...

Dört saate yakın mekanda oturup şampanya içen oyuncu, çıkış kapısında basın mensuplarının sorulara maruz kalmamak için bahaneler üretti. Serenay Sarıkaya'ya rolü kaptırdığı hatırlatılınca güzel oyuncu, "Mercan'a yetişmem lazım" diyerek koşar adım aracına bindi.