19 Eylül 2024, Perşembe
Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci'nin esmer güzeli kızı Mercan büyüdü!
Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral gibi başarılı oyuncuların kadrosunda olduğu Sandık Kokusu dizisinde Karsu karakterine hayat veren Özge Özpirinçci, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Güzel oyuncunun meslektaşı Burak Yamantürk ile evliliğinden Mercan ismini verdikleri bir kızı bulunuyor. Özpirinçci son olarak kızıyla poz verdi. Mercan'ın son halini görenler 'Tıpkı annesi' demeden edemedi.
Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:26