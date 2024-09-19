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Haberler Galeri Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci'nin esmer güzeli kızı Mercan büyüdü!

Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci'nin esmer güzeli kızı Mercan büyüdü!

Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral gibi başarılı oyuncuların kadrosunda olduğu Sandık Kokusu dizisinde Karsu karakterine hayat veren Özge Özpirinçci, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Güzel oyuncunun meslektaşı Burak Yamantürk ile evliliğinden Mercan ismini verdikleri bir kızı bulunuyor. Özpirinçci son olarak kızıyla poz verdi. Mercan'ın son halini görenler 'Tıpkı annesi' demeden edemedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:26
Özge Özpirinçci’nin esmer güzeli kızı Mercan büyüdü!

Özellikle Melekler Korusun dizisiyle hafızalara kazınan Özge Özpirinçci, meslektaşı Engin Yamantürk ile 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Özge Özpirinçci’nin esmer güzeli kızı Mercan büyüdü!

Ünlü çift, ilk çocukları Mercan'ı aynı yıl kucaklarına almıştı. Ancak, kızlarının yüzünü bir süre saklamışlardı.

Özge Özpirinçci’nin esmer güzeli kızı Mercan büyüdü!

Sosyal medyayı aktif kullanan Özge Özpirinçci, artık Instagram hesabında kızıyla ilgili paylaşımlarına yer vermeye başladı.

Özge Özpirinçci’nin esmer güzeli kızı Mercan büyüdü!

Son olarak güzel oyuncu "Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun kocacım" notuyla bir paylaşımda bulundu.

Özge Özpirinçci’nin esmer güzeli kızı Mercan büyüdü!

Ardından kızı Mercan'la ayna karşısından pozlar verdi. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Mercan'ın son hali ise ilgi odağı oldu.