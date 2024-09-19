Kızıl Goncalar 2. sezonu karıştı: Cüneyd her şeyini kaybetti! 2. fragmanla...

Meryem Cezaevinde Tehlikede

Yeni sezonun en çok merak edilen olaylarından biri Meryem'in cezaevinde yaşadıkları. Fragmanda görüldüğü gibi, Meryem cezaevinde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Levent'in Meryem'i ziyareti sırasında yaşanacak yüzleşme, dizinin takipçilerini derin bir merak içinde bırakırken, Meryem'in karşılaştığı saldırı sahnesi dikkat çekti.