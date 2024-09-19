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Haberler Galeri Kızıl Goncalar 2. sezonu karıştı: Cüneyd her şeyini kaybetti! 2. fragmanla...

Kızıl Goncalar 2. sezonu karıştı: Cüneyd her şeyini kaybetti! 2. fragmanla...

Kızıl Goncalar 2. sezon 2. fragmanı henüz yayınlanmazken 1. fragman ortalığı bir hayli karıştırmış görünüyor. Sezon finalinde annesinin ölümünün arkasındaki gerçekle yüzleşmek zorunda kalan Cüneyd, tüm dengesini kaybederken Vahit istediğini almıştı. 1. fragmanla gördüğümüz kadarıyla bu sezonda da aynı sancıları çeken Cüneyd'i izleyecek gibi duruyoruz. Bir yandan hapse giren Meryem ve yeniden çocuk gelin olan Zeynep'in ise bu çıkmazlardan nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 07:03
Kızıl Goncalar 2. sezonu karıştı: Cüneyd her şeyini kaybetti! 2. fragmanla...

Kızıl Goncalar dizisi, yeni sezonu için dikkat çekici bir fragman ve afişle izleyicilerin karşısına çıktı. Cüneyd'in yaşamında zor günler geçirdiği, Zeynep'in yeniden gelinlik içinde görüldüğü ve Meryem'in hayatının tehlikede olduğu sahneler, yeni sezonun heyecan dolu geçeceğinin sinyallerini veriyor.

Kızıl Goncalar 2. sezonu karıştı: Cüneyd her şeyini kaybetti! 2. fragmanla...

Kızıl Goncalar dizisi, yeni sezonuna dair ilk fragmanını yayınladı. Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezonu 30 Eylül Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak. Yayınlanan fragmanda Meryem'in cezaevindeki tehlikeli durumu ve Levent ile yüzleşmesi dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar 2. sezonu karıştı: Cüneyd her şeyini kaybetti! 2. fragmanla...

Meryem Cezaevinde Tehlikede

Yeni sezonun en çok merak edilen olaylarından biri Meryem'in cezaevinde yaşadıkları. Fragmanda görüldüğü gibi, Meryem cezaevinde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Levent'in Meryem'i ziyareti sırasında yaşanacak yüzleşme, dizinin takipçilerini derin bir merak içinde bırakırken, Meryem'in karşılaştığı saldırı sahnesi dikkat çekti.

Kızıl Goncalar 2. sezonu karıştı: Cüneyd her şeyini kaybetti! 2. fragmanla...

Cüneyd'in Geçmişiyle Yüzleşmesi

Öte yandan, Cüneyd'in annesiyle ilgili beklenmedik hatıraları su yüzüne çıkıyor. Babasının dergahın başına geçmesiyle ortamda artan gerginlik, Cüneyd'in hikâyesine yeni bir boyut kazandırıyor. Bu çatışmalar, dizinin dramatik yapısını daha da derinleştirecek gibi görünüyor.

Kızıl Goncalar 2. sezonu karıştı: Cüneyd her şeyini kaybetti! 2. fragmanla...

Dizinin Yayın Tarihi

Kızıl Goncalar, yeni sezonuyla 30 Eylül'den itibaren her pazartesi akşamı NOW TV'de seyirciyle buluşacak. Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk gibi isimler, diziyi ekranların en çok izlenen yapımlarından biri haline getirmeye kararlı.