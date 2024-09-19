19 Eylül 2024, Perşembe
Kızıl Goncalar 2. sezonu karıştı: Cüneyd her şeyini kaybetti! 2. fragmanla...
Kızıl Goncalar 2. sezon 2. fragmanı henüz yayınlanmazken 1. fragman ortalığı bir hayli karıştırmış görünüyor. Sezon finalinde annesinin ölümünün arkasındaki gerçekle yüzleşmek zorunda kalan Cüneyd, tüm dengesini kaybederken Vahit istediğini almıştı. 1. fragmanla gördüğümüz kadarıyla bu sezonda da aynı sancıları çeken Cüneyd'i izleyecek gibi duruyoruz. Bir yandan hapse giren Meryem ve yeniden çocuk gelin olan Zeynep'in ise bu çıkmazlardan nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 19.09.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 07:03