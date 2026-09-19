Özge Özacar’ın üniversitede okuduğu bölüm ortaya çıktı! Gazetecilik eğitimini dereceyle tamamladı

Özge Özacar, oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitim hayatıyla da dikkat çekiyor. Kadir İnanır ve Kemal Sunal gibi usta isimlerin mezun olduğu üniversiteden mezun olan Özacar'ın oyunculuk öncesindeki mesleği ise şaşırttı.

Sevdan Bir Ateş dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşan ve Leyla Kızılkırmak karakterine hayat veren Özge Özacar, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkıyor. 31 yaşındaki oyuncu, özel hayatı ve kariyeriyle de hayranlarının yakın takibinde.

Ünlü isim, geçmiş yıllarda Şamdan Plus'a verdiği röportajda hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı. Özge Özacar hakkında en şaşırtıcı detaylardan biri ise üniversitede okuduğu bölüm oldu.

Özacar, Kadir İnanır, Kemal Sunal ve Mehmet Günsür'ün de mezun olduğu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitim gördü.

GAZETECİLİK EĞİTİMİNİ DERECEYLE TAMAMLADI Gazetecilik eğitimi alıp oyunculuk yapan isimler kervanına katılan Özge Özacar, üniversiteden dereceyle mezun oldu. Oyunculuk kariyerine başlaması ise tamamen tesadüf eseri gerçekleşti. Üniversitede eğitim gördüğü sırada bir televizyon kanalında staj yapan Özacar, aile dostu bir arkadaşının aracılığıyla bir menajerle çalışmaya başladı.