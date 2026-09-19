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Özge Özacar’ın üniversitede okuduğu bölüm ortaya çıktı! Gazetecilik eğitimini dereceyle tamamladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özge Özacar, oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitim hayatıyla da dikkat çekiyor. Kadir İnanır ve Kemal Sunal gibi usta isimlerin mezun olduğu üniversiteden mezun olan Özacar'ın oyunculuk öncesindeki mesleği ise şaşırttı.

Özge Özacar’ın üniversitede okuduğu bölüm ortaya çıktı! Gazetecilik eğitimini dereceyle tamamladı 1

Sevdan Bir Ateş dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşan ve Leyla Kızılkırmak karakterine hayat veren Özge Özacar, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkıyor. 31 yaşındaki oyuncu, özel hayatı ve kariyeriyle de hayranlarının yakın takibinde.

Özge Özacar’ın üniversitede okuduğu bölüm ortaya çıktı! Gazetecilik eğitimini dereceyle tamamladı 2

Ünlü isim, geçmiş yıllarda Şamdan Plus'a verdiği röportajda hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı. Özge Özacar hakkında en şaşırtıcı detaylardan biri ise üniversitede okuduğu bölüm oldu.

Özge Özacar’ın üniversitede okuduğu bölüm ortaya çıktı! Gazetecilik eğitimini dereceyle tamamladı 3

Özacar, Kadir İnanır, Kemal Sunal ve Mehmet Günsür'ün de mezun olduğu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitim gördü.

Özge Özacar’ın üniversitede okuduğu bölüm ortaya çıktı! Gazetecilik eğitimini dereceyle tamamladı 4

GAZETECİLİK EĞİTİMİNİ DERECEYLE TAMAMLADI

Gazetecilik eğitimi alıp oyunculuk yapan isimler kervanına katılan Özge Özacar, üniversiteden dereceyle mezun oldu. Oyunculuk kariyerine başlaması ise tamamen tesadüf eseri gerçekleşti.

Üniversitede eğitim gördüğü sırada bir televizyon kanalında staj yapan Özacar, aile dostu bir arkadaşının aracılığıyla bir menajerle çalışmaya başladı.

Özge Özacar’ın üniversitede okuduğu bölüm ortaya çıktı! Gazetecilik eğitimini dereceyle tamamladı 5

REKLAM FİLMLERİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Profesyonel kariyerine adım attıktan sonra ilk kez kamera karşısına geçtiği reklam filmleriyle kısa sürede dikkat çekti. Bir televizyon dizisi için gelen teklifi değerlendirmeden önce oyunculuk eğitimi aldı.

Özge Özacar’ın üniversitede okuduğu bölüm ortaya çıktı! Gazetecilik eğitimini dereceyle tamamladı 6

OYUNCULUK EĞİTİMİNİN ARDINDAN KARİYERİNE YÖN VERDİ

Eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuğa yönelen Özacar, televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Henüz kariyerinin başındayken sinemaya da adım atan oyuncu, Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan Hababam Sınıfı serisinin 10'uncu filmi Hababam Sınıfı Yeniden ile ilk sinema filmi deneyimini yaşadı.

Özge Özacar’ın üniversitede okuduğu bölüm ortaya çıktı! Gazetecilik eğitimini dereceyle tamamladı 7

İLK DİZİ PROJESİ

Özge Özacar'ın ilk dizi projesi ise Tatlı Küçük Yalancılar oldu. Başarılı oyuncu, ardından birçok televizyon dizisi ve projede rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü.

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