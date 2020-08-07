Özge Gürel'in makyajsız haline beğeni yağdı

Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Özge Gürel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Sempatik tavırlarıyla ve oyunculuğuyla adından söz ettiren güzel oyuncu Can Yaman'la aralarındaki uyumla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyadan makyajsız fotoğrafını paylaşan Özge Gürel'in fotoğrafına beğeni yağdı. İşte Özge Gürel'in sıfır makyaj hali...