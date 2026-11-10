Şöhretin ardından sessizliğe bürünmüştü! Selda Özer'in yıllar sonraki hali gündem oldu

Asmalı Konak dizisinde hayat verdiği Dilara karakteriyle hafızalara kazınan Selda Özer, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 65 yaşındaki oyuncunun Bodrum'daki sakin hayatı ve sosyal medyada paylaştığı kareler dikkat çekti.

2000'li yılların başında ekran başına kilitlenen izleyicilerin hafızasında yer edinen Asmalı Konak dizisinin Dilara'sı Selda Özer, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı yaz kareleriyle yeniden gündeme geldi.

Asmalı Konak'ta Özcan Deniz'le aynı kadroda yer alan Selda Özer, Dilara Karadağ karakterine hayat vermişti. 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selda Özer, oyunculuk kariyerine başlamadan önce mankenlik yapıyordu. Bir dönem Mudo'nun reklam yüzü olarak da tanınan Özer, 1996 yılında Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerini paylaştığı Şehnaz Tango dizisiyle televizyon dünyasına adım attı.

ASMALI KONAK'IN DİLARA'SIYDI... 1999 yılında ise Ferzan Özpetek'in yönettiği Harem Suare filminde Haluk Bilginer ve Pelin Batu'yla birlikte rol aldı. Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan çıkışını ise ATV'de yayınlanan, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı Asmalı Konak dizisiyle yaptı.

Dizide Dilara Karadağ karakterine hayat veren oyuncu, aynı rolle 2003 yılında vizyona giren Asmalı Konak: Hayat filminde de izleyici karşısına çıktı. Daha sonra İstanbul Masalı dizisinde Şahika karakterini canlandıran Özer, kariyeri boyunca güçlü kadın karakterleriyle hafızalara kazındı.

SELDA ÖZER'İN SON HALİ VE GÖZLERDEN UZAK BODRUM HAYATI 65 yaşındaki oyuncu, setlerin yoğun temposundan uzaklaşarak Bodrum'da doğayla iç içe, sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Bir süredir herhangi bir dizi ya da film projesinde yer almayan Selda Özer, hayranlarıyla iletişimini @seldaozr adlı Instagram hesabı üzerinden sürdürüyor.