Eşi Özer Hurmacı tarafından darbedilmişti! Mihriban Hurmacı'ya hapis şoku

Özer Hurmacı ve dövdüğü eşi Mihriban Hurmacı birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi oldu. Özer Hurmacı'ya 3 yıl 6 aya kadar hapis istenirken, Mihriban Hurmacı'ya ise 5 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulunuldu.