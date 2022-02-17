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Haberler Galeri Eşi Özer Hurmacı tarafından darbedilmişti! Mihriban Hurmacı'ya hapis şoku

Eşi Özer Hurmacı tarafından darbedilmişti! Mihriban Hurmacı'ya hapis şoku

Eski Futbolcu Özer Hurmacı hakkında çocuklarının önünde eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açılmış ve 3 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilmişti. Karşılıklı açılan davada darbedilen eşin 5 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Bununla birlikte Mihriban Hurmacı hakkında 1 aylık koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsi kararı verildi.

Giriş Tarihi: 17.02.2022 14:05
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Özer Hurmacı’dan Mihriban Hurmacı’ya karşı dava! Darbedilen eş hakkında hapis istemi
Özer Hurmacı’dan Mihriban Hurmacı’ya karşı dava! Darbedilen eş hakkında hapis istemi

Özer Hurmacı ve dövdüğü eşi Mihriban Hurmacı birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi oldu. Özer Hurmacı'ya 3 yıl 6 aya kadar hapis istenirken, Mihriban Hurmacı'ya ise 5 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulunuldu.

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Özer Hurmacı’dan Mihriban Hurmacı’ya karşı dava! Darbedilen eş hakkında hapis istemi
Özer Hurmacı’dan Mihriban Hurmacı’ya karşı dava! Darbedilen eş hakkında hapis istemi

İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfür edip "Seni bitireceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi.

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Özer Hurmacı’dan Mihriban Hurmacı’ya karşı dava! Darbedilen eş hakkında hapis istemi
Özer Hurmacı’dan Mihriban Hurmacı’ya karşı dava! Darbedilen eş hakkında hapis istemi

KARI-KOCA YARGILANACAK

İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın "Eşe karşı basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

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Özer Hurmacı’dan Mihriban Hurmacı’ya karşı dava! Darbedilen eş hakkında hapis istemi
Özer Hurmacı’dan Mihriban Hurmacı’ya karşı dava! Darbedilen eş hakkında hapis istemi

Özer Hurmacı hakkında ise "Eşe karşı basit yaralama" ve "Tehdit" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi. İddianame kabul edilirse taraflar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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Özer Hurmacı’dan Mihriban Hurmacı’ya karşı dava! Darbedilen eş hakkında hapis istemi
Özer Hurmacı’dan Mihriban Hurmacı’ya karşı dava! Darbedilen eş hakkında hapis istemi

MİHRİBAN HURMACI HAPİS YATABİLİR

Öte yandan taraflar birbirlerine karşı olarak koruma kararları aldırmıştı. Mahkemeye başvuran Mihriban Hurmacı, eşinin kendisine ve çocuklarına yaklaşmaması için 1 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. Özer Hurmacı ise 1 aylık koruma kararının ihlal edildiği iddiasıyla Mihriban Hurmacı hakkında zorlama hapsi talebinde bulundu.