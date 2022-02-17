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Eşi Özer Hurmacı tarafından darbedilmişti! Mihriban Hurmacı'ya hapis şoku
Eski Futbolcu Özer Hurmacı hakkında çocuklarının önünde eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açılmış ve 3 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilmişti. Karşılıklı açılan davada darbedilen eşin 5 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Bununla birlikte Mihriban Hurmacı hakkında 1 aylık koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsi kararı verildi.
Giriş Tarihi: 17.02.2022 14:05
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Özer Hurmacı’dan Mihriban Hurmacı’ya karşı dava! Darbedilen eş hakkında hapis istemi
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Özer Hurmacı’dan Mihriban Hurmacı’ya karşı dava! Darbedilen eş hakkında hapis istemi
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Özer Hurmacı’dan Mihriban Hurmacı’ya karşı dava! Darbedilen eş hakkında hapis istemi
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Özer Hurmacı’dan Mihriban Hurmacı’ya karşı dava! Darbedilen eş hakkında hapis istemi
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10
Özer Hurmacı’dan Mihriban Hurmacı’ya karşı dava! Darbedilen eş hakkında hapis istemi