Fenomen Reynmen hakkında hapis istemi! Sözleri başına bela oldu

Reynmen olarak tanınan fenomen Yusuf Aktaş ve sunucu Bircan Bali arasındaki davada yeni gelişme yaşandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Bali'ye tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan fenomen hakkında mütalaa açıklandı. Reynmen'in 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.