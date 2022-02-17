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Fenomen Reynmen hakkında hapis istemi! Sözleri başına bela oldu

Reynmen olarak tanınan fenomen Yusuf Aktaş ve sunucu Bircan Bali arasındaki davada yeni gelişme yaşandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Bali'ye tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan fenomen hakkında mütalaa açıklandı. Reynmen'in 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Giriş Tarihi: 17.02.2022 13:17 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 13:17
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Fenomen Reynmen hakkında hapis istemi! Sözleri başına bela oldu

İstanbul 48.Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Yusuf Aktaş ve müşteki Bircan Bali katılmadı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

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Fenomen Reynmen hakkında hapis istemi! Sözleri başına bela oldu

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Yusuf Aktaş'ın olay günü sosyal medyadan müşteki Bircan Bali'yi hedef alarak "leşsiniz, iğrenç insan, ucuzsunuz, yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz, sizi pişman edeceğim" şeklinde sözler söylediği ve eylemlerini ifadelerinde kısmen kabul ettiğini belirterek, sanığın "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Fenomen Reynmen hakkında hapis istemi! Sözleri başına bela oldu

Esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan müşteki avukatı, mütalaaya katıldıklarını ve sanık Yusuf Aktaş'ın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlamak üzere mahkemeden süre verilmesini talep etti.

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Fenomen Reynmen hakkında hapis istemi! Sözleri başına bela oldu

Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

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Fenomen Reynmen hakkında hapis istemi! Sözleri başına bela oldu

OLAYIN GEÇMİŞİ

İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulmasının üzerine Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.