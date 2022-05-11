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Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar’dan Kadriye Deniz tepkisi! Zehir zemberek sözlerine bakın ne dedi

Feyza Aktan'la olaylı ayrılığının ardından İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz, yeni yılın ilk saatlerinde evlilik teklifi etmişti. Aşkları dolu dizgin devam ederken Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den olay açıklamalar geldi. Müstakbel gelini Samar Dadgar'ı veto eden Kadriye Deniz, "Kız arkadaşının gücüne gidebilir bu sözlerim ama o da duysun" diyerek olay yaratan açıklamalarda bulundu. Alışveriş merkezinde görüntülenen Dadgar'a Kadriye Deniz'in açıklamaları soruldu.

Giriş Tarihi: 11.05.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 09:28
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Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar’dan Kadriye Deniz tepkisi! Zehir zemberek sözlerine bakın ne dedi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz; bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Özcan Deniz, sevgilisine geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi etmişti. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Dadgar, tektaş yüzüğünü paylaşmayı da ihmal etmemişti.

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Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar’dan Kadriye Deniz tepkisi! Zehir zemberek sözlerine bakın ne dedi

EVLENMEDEN ÖNCE DE SEVGİLİYMİŞ

Söylemezsem Olmaz programında Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in evlenmeden önceki sevgilisi olduğu iddia edilmişti.

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Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar’dan Kadriye Deniz tepkisi! Zehir zemberek sözlerine bakın ne dedi

Seren Serengil, Özcan Deniz'in annesinin o zamanlar bu ilişkiye karşı çıktığını söyleyerek, "Bu diğerinden daha beter diyerek oğluna küstü. Annesinin yaşadığı şahit olduğu bir şeyler var" demişti.

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Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar’dan Kadriye Deniz tepkisi! Zehir zemberek sözlerine bakın ne dedi

Genç aşkına maddi ve manevi destekte bulunan Özcan Deniz'in yine genç isim Feyza Aktan ile yaptığı evlilik olaylı bitmişti.

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Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar’dan Kadriye Deniz tepkisi! Zehir zemberek sözlerine bakın ne dedi

Yaşanan olaylara ailede dahil olmuş ve kavgalarla gündeme gelmişlerdi. Daha önce çıkan haberlerde Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ile beraberliğinin geçmişte yaşanan bu kötü deneyimler sebebiyle aile tarafından onaylanmadığı iddia edilmişti.