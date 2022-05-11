11 Mayıs 2022, Çarşamba
Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar’dan Kadriye Deniz tepkisi! Zehir zemberek sözlerine bakın ne dedi
Feyza Aktan'la olaylı ayrılığının ardından İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz, yeni yılın ilk saatlerinde evlilik teklifi etmişti. Aşkları dolu dizgin devam ederken Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den olay açıklamalar geldi. Müstakbel gelini Samar Dadgar'ı veto eden Kadriye Deniz, "Kız arkadaşının gücüne gidebilir bu sözlerim ama o da duysun" diyerek olay yaratan açıklamalarda bulundu. Alışveriş merkezinde görüntülenen Dadgar'a Kadriye Deniz'in açıklamaları soruldu.
Giriş Tarihi: 11.05.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 09:28
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