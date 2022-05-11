Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar’dan Kadriye Deniz tepkisi! Zehir zemberek sözlerine bakın ne dedi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz; bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Özcan Deniz, sevgilisine geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi etmişti. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Dadgar, tektaş yüzüğünü paylaşmayı da ihmal etmemişti.