Destan’ın yıldızı Edip Tepeli’nin annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Atv'nin sevilen dizisi Destan'da canlandırdığı Batuga karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Edip Tepeli, özel hayatıyla mercek altına alındı. Son yılların en popüler isimlerinden olan Tepeli oyuncu Ayşegül Tatari ile evliliğiyle de adından söz ettirdi. Bir kız babası olan başarılı oyuncunun annesi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Destan'ın yıldızı Edip Tepeli'nin annesi...