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Haberler Galeri Destan’ın yıldızı Edip Tepeli’nin annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Destan’ın yıldızı Edip Tepeli’nin annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Atv'nin sevilen dizisi Destan'da canlandırdığı Batuga karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Edip Tepeli, özel hayatıyla mercek altına alındı. Son yılların en popüler isimlerinden olan Tepeli oyuncu Ayşegül Tatari ile evliliğiyle de adından söz ettirdi. Bir kız babası olan başarılı oyuncunun annesi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Destan'ın yıldızı Edip Tepeli'nin annesi...

Giriş Tarihi: 10.05.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 16:32
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Destan’ın yıldızı Edip Tepeli’nin annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Destan dizisi ile ekranda fırtınalar estiren Edip Tepeli, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Destan’ın yıldızı Edip Tepeli’nin annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Başarılı oyunculuğuyla son yılların en popüler isimlerinden olan ve özel hayatıyla mercek altına alınan Tepeli'nin annesi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Edip Tepeli başta olmak üzere ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz anneleri...

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Destan’ın yıldızı Edip Tepeli’nin annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Başak Dizer'in annesi Gül Dizer

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Destan’ın yıldızı Edip Tepeli’nin annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Başak Dizer'in annesi Gül Dizer

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Destan’ın yıldızı Edip Tepeli’nin annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Başak Dizer'in annesi Gül Dizer