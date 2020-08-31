Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan’dan kafa karıştıran paylaşım! Feyza Aktan hamile mi?

Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 15 aylık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Boşanmalarından kısa bir süre sonra yeniden bir araya gelen ikili, geçtiğimiz günlerde yeni bir kriz yaşadıkları haberiyle gündeme gelmişti. Çıkan haberlerin ardından Feyza Aktan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.