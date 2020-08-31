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Haberler Galeri Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan’dan kafa karıştıran paylaşım! Feyza Aktan hamile mi?

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan’dan kafa karıştıran paylaşım! Feyza Aktan hamile mi?

Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 15 aylık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Boşanmalarından kısa bir süre sonra yeniden bir araya gelen ikili, geçtiğimiz günlerde yeni bir kriz yaşadıkları haberiyle gündeme gelmişti. Çıkan haberlerin ardından Feyza Aktan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

Giriş Tarihi: 31.08.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 10:56
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Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan’dan kafa karıştıran paylaşım! Feyza Aktan hamile mi?

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, leopar desenli mini elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan’dan kafa karıştıran paylaşım! Feyza Aktan hamile mi?

Aktan'ın karnındaki şişlik dikkat çekerken, takipçileri "Bebek mi geliyor?" diye sordu.

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Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan’dan kafa karıştıran paylaşım! Feyza Aktan hamile mi?

Şarkıcı Özcan Deniz'in 1,5 yıl evli kaldıktan sonra Haziran 2019'da boşandığı Feyza Aktan, leopar desenli mini elbisesiyle bir paylaşım yaptı.

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Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan’dan kafa karıştıran paylaşım! Feyza Aktan hamile mi?

Aktan'ın bu pozunda karnındaki şişlik dikkat çekti. Hamile olduğunu iddia edenlerde mesaj yağdı. Aktan hiçbirini silmedi cevap da vermedi.

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Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan’dan kafa karıştıran paylaşım! Feyza Aktan hamile mi?

İki yaşında Kuzey adında bir oğlu olan çiftten Özcan Deniz ise geçen kış, "Kuzey'e kardeş düşünüyoruz" demişti.