Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar buluşmasına Çağla Altunkaya damga vurdu!

AVŞAR KARDEŞLER EŞLİK ETTİ

Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çiftine masada Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ve ablası Leyla Avşar da eşlik etti. Acun Ilıcalı o anlarda çekilen fotoğrafı Instagram hesabından "Büyük buluşma" yazarak ve Hülya Avşar'ı etiketleyerek paylaştı.

Hülya Avşar aynı fotoğraf için "Ayvalık, Hülya, Acun... Geleneksel buluşma" açıklamasını yazdı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni ise gecikmedi.