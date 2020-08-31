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Haberler Galeri Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar buluşmasına Çağla Altunkaya damga vurdu!

Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar buluşmasına Çağla Altunkaya damga vurdu!

Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı Hülya Avşar ile her yıl yaptığı Ayvalık buluşmasını gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı ile Hülya Avşar, buluşmadan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken kareye Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya damga vurdu. Magazin gündeminde konuşulan görüntüde Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın olması ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 31.08.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 11:46
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Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar buluşmasına Çağla Altunkaya damga vurdu!

Yaz aylarını Ayvalık'taki evinde geçiren Hülya Avşar, yakın arkadaşı Acun Ilıcalı ile geleneksel buluşmasını gerçekleştirdi. İkilinin yemeğine eşlik edenler arasında Çağla Altunkaya, Helin Avşar yer aldı.

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Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar buluşmasına Çağla Altunkaya damga vurdu!

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Acun Ilıcalı; "Büyük buluşma" notunu paylaşırken; Hülya Avşar aynı fotoğraf için "Ayvalık, Hülya, Acun... Geleneksel buluşma" açıklamasını yazdı. Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya hayranlarının dikkatini çekerken binlerce yorum yapıldı.

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Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar buluşmasına Çağla Altunkaya damga vurdu!

ÇAĞLA ALTUNKAYA DAMGA VURDU

Acun Ilıcalı, sevgili Çağla Altunkaya ile Hülya Avşar'ın yanına Ayvalık'a gitti. Uzun süredir birlikte görülmeyen çift bir yemekte birlikte oldukları kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafta Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya damga vurdu.

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Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar buluşmasına Çağla Altunkaya damga vurdu!

AVŞAR KARDEŞLER EŞLİK ETTİ

Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çiftine masada Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ve ablası Leyla Avşar da eşlik etti. Acun Ilıcalı o anlarda çekilen fotoğrafı Instagram hesabından "Büyük buluşma" yazarak ve Hülya Avşar'ı etiketleyerek paylaştı.

Hülya Avşar aynı fotoğraf için "Ayvalık, Hülya, Acun... Geleneksel buluşma" açıklamasını yazdı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni ise gecikmedi.