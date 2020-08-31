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Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar buluşmasına Çağla Altunkaya damga vurdu!
Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı Hülya Avşar ile her yıl yaptığı Ayvalık buluşmasını gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı ile Hülya Avşar, buluşmadan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken kareye Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya damga vurdu. Magazin gündeminde konuşulan görüntüde Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın olması ise dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 31.08.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 11:46
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