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Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar aşka geldi: Kocam da kocam!

Oğlu'nun annesi Feyza Aktan ile olaylı şekilde ayrılan Özcan Deniz, boşanmanın ardından gönlünü Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Geçtiğimiz ocak ayında nikah masasına oturan çift balayını da Dubai'de yapmıştı. Mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından yayınlayan Dadgar son paylaşımında Deniz'e olan aşkını haykırdı. Arkadaşlarıyla Özcan Deniz'i izlemeye giden Samar Dadgar, eşinin karesine nazar boncuğu koymayı ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 07.05.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 15:41
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Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar aşka geldi: Kocam da kocam!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, oğlunun annesi Fayza Aktan'dan boşanmasının hemen ardından aradığı mutluluğu kendisinden 22 yaş küçük modacı Samar Dadgar'da buldu.

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Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar aşka geldi: Kocam da kocam!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz genç modacı Samar Dadgar'la geçtiğimiz Ocak ayında evlenmişti.

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Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar aşka geldi: Kocam da kocam!

Aradığı aşkı kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar'da bulan Özcan Deniz, eşine balayı sürprizi yapmış çift Dubai'den pozlarını ardı ardına paylaşmıştı.

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Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar aşka geldi: Kocam da kocam!

Geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey 5 yaşına basan Özcan Deniz'in genç eşi ve oğlu ile şu sıralar keyfi yerinde.

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Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar aşka geldi: Kocam da kocam!

Samar Dadgar son olarak eşi Özcan Deniz'e olan aşkını sosyal medyadan "Kocam da kocam" paylaşımı ile haykırdı.