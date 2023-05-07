07 Mayıs 2023, Pazar
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar aşka geldi: Kocam da kocam!
Oğlu'nun annesi Feyza Aktan ile olaylı şekilde ayrılan Özcan Deniz, boşanmanın ardından gönlünü Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Geçtiğimiz ocak ayında nikah masasına oturan çift balayını da Dubai'de yapmıştı. Mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından yayınlayan Dadgar son paylaşımında Deniz'e olan aşkını haykırdı. Arkadaşlarıyla Özcan Deniz'i izlemeye giden Samar Dadgar, eşinin karesine nazar boncuğu koymayı ihmal etmedi.
Giriş Tarihi: 07.05.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 15:41
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