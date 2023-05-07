07 Mayıs 2023, Pazar
Tolgahan Sayışman oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Babasının kopyası”
2017 yılında dünyaevine giren Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Zaman zaman çocuklarını sosyal medya hesabından paylaşan Sayışman, son olarak oğlu Efehan'ın doğum gününü kutladı. Efehan'ın son halini görenler "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.
Giriş Tarihi: 07.05.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 16:21
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