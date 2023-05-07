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Haberler Galeri Tolgahan Sayışman oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Babasının kopyası”

Tolgahan Sayışman oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Babasının kopyası”

2017 yılında dünyaevine giren Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Zaman zaman çocuklarını sosyal medya hesabından paylaşan Sayışman, son olarak oğlu Efehan'ın doğum gününü kutladı. Efehan'ın son halini görenler "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 07.05.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 16:21
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Tolgahan Sayışman oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Babasının kopyası”

Lale Devri dizisinde yıldızı parlayan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, tescilli güzel Almeda Abazi ile 2017'de evlendi. Çiftin, mutlulukları Efehan ve Alina adındaki çocuklarının ailelerine katılmasıyla daha da perçinlendi.

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Tolgahan Sayışman oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Babasının kopyası”

2019'da oğulları Efehan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ünlü çift, Haziran 2021'de ise kızları Alina'yı kucaklarına almıştı.

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Tolgahan Sayışman oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Babasının kopyası”

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti, mutlu evliliğiyle parmakla gösteriliyor.

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Tolgahan Sayışman oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Babasının kopyası”

Bir süredir magazin gündeminden uzak duran Abazi ve Sayışman çiftinin oğulları Efehan büyüdü.

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Tolgahan Sayışman oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Babasının kopyası”

Efehan'ın doğum gününü kutlayan Tolgahan Sayışman, oğlunun son halini paylaştı. Efehan'ı görenler ise "Babasının kopyası" demeden geçemedi. Babasına bir hayli benzeyen Efehan'a beğeni ve yorum yağdı.