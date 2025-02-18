18 Şubat 2025, Salı
Özcan Deniz'den sevindiren haber! Eşi "Dünyayı başınıza yıkarım" demişti! Son durumu...
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in ailevi sorunları gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Dün hastaneye kaldırılan Deniz'in ardından anne Kadriye Deniz, 'Oğlumu benden ayırmak istiyorlar' dedi. Bu sözler üzerine ünlü oyuncunun eşi Samar Dadgar da 'Ona bir şey olursa hepinizi dünyayı başınıza yıkarım' diyerek ateş püskürdü. Tüm bu gelişmelerin ardından Deniz, son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:26