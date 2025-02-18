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Özcan Deniz'den sevindiren haber! Eşi "Dünyayı başınıza yıkarım" demişti! Son durumu...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in ailevi sorunları gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Dün hastaneye kaldırılan Deniz'in ardından anne Kadriye Deniz, 'Oğlumu benden ayırmak istiyorlar' dedi. Bu sözler üzerine ünlü oyuncunun eşi Samar Dadgar da 'Ona bir şey olursa hepinizi dünyayı başınıza yıkarım' diyerek ateş püskürdü. Tüm bu gelişmelerin ardından Deniz, son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:26
Özcan Deniz’den sevindiren haber! Eşi Dünyayı başınıza yıkarım demişti! Son durumu...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin manşetlerinden düşmüyor...

Özcan Deniz’den sevindiren haber! Eşi Dünyayı başınıza yıkarım demişti! Son durumu...

Bir süredir ağabeyi Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz, son paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.

Özcan Deniz’den sevindiren haber! Eşi Dünyayı başınıza yıkarım demişti! Son durumu...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullanmıştı.

Özcan Deniz’den sevindiren haber! Eşi Dünyayı başınıza yıkarım demişti! Son durumu...

Ünlü isim bu kez de annesiyle gündeme geldi. Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı ve koruma talep etmiş, mahkeme süreci başlamıştı.

Özcan Deniz’den sevindiren haber! Eşi Dünyayı başınıza yıkarım demişti! Son durumu...

Sosyal medyada gündem olan iddianın ardından Kadriye Deniz de 'Gel Konuşalım' programında açıklamalarda bulundu.

Anne Deniz, konuşmasında ''3 yıldır Samar'la görüşmedim. Evinin yolunu bilmiyorum. Görmedim, görüşmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Ne aramışım ne de o beni aramadı. Ben hatta hediyesini de taktım kabul ettim. Tamam yavrum dedim. Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Hediyesini taktım, yemeğimi verdim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum. Samar Dadgar'ın ailesi oğlumu benden, bu aileden ayırmak istiyorlar. Çünkü Özcan bu Özcan değil.'' ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz’den sevindiren haber! Eşi Dünyayı başınıza yıkarım demişti! Son durumu...

Kadriye Deniz'in dikkat çeken sözlerinin ardından Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından peş peşe çok sert paylaşımlar yaptı.

Özcan Deniz’den sevindiren haber! Eşi Dünyayı başınıza yıkarım demişti! Son durumu...

''Allah sizi affetmesin. Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacak diye korkun benden (Bak hepiniz) 2,3 değil hepiniz! İftira atmak, kul hakkı yemek insanların günahına girmek yıllarca. Sabaha akşam haftanın 7 günü çalışıp gençliğini, çocukluğunu vermiş bir adamın hastanede, o yatakta ne düşündüğünü, neden gözyaşı akıttığının hesabı sorulacaktır. Karma çok güzel şeydir hızlı işler. Adalet de öyle. Hepiniz dediğimde ciddiydim bak belgeli. Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım. Nefes alamıyorum. Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman izleyiz. Bak hepinizi hepinizi''

Özcan Deniz’den sevindiren haber! Eşi Dünyayı başınıza yıkarım demişti! Son durumu...

KALP SPAZMI GEÇİRDİ

Samar Dadgar'ın dikkat çeken paylaşımlarının ardından Özcan Deniz'in sağlık sorunları nedeniyle hastanede olduğu ortaya çıktı. Şarkıcının kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Özcan Deniz’den sevindiren haber! Eşi Dünyayı başınıza yıkarım demişti! Son durumu...

ÖZCAN DENİZ'DEN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ PAYLAŞIM

Rahatsızlığı sonrası ailesini ve sevenlerini korkutan ünlü şarkıcı Özcan Deniz, sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir paylaşım yaptı.

Sevenlerine güzel haberi veren şarkıcı paylaşımına, ''Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara, tüm sevenlere teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorum sevgili Bingür Sönmez'in müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda'' notunu düştü.