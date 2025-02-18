Özcan Deniz'den sevindiren haber! Eşi "Dünyayı başınıza yıkarım" demişti! Son durumu...

Sosyal medyada gündem olan iddianın ardından Kadriye Deniz de 'Gel Konuşalım' programında açıklamalarda bulundu.

Anne Deniz, konuşmasında ''3 yıldır Samar'la görüşmedim. Evinin yolunu bilmiyorum. Görmedim, görüşmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Ne aramışım ne de o beni aramadı. Ben hatta hediyesini de taktım kabul ettim. Tamam yavrum dedim. Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Hediyesini taktım, yemeğimi verdim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum. Samar Dadgar'ın ailesi oğlumu benden, bu aileden ayırmak istiyorlar. Çünkü Özcan bu Özcan değil.'' ifadelerini kullandı.

