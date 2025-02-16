Shakira sevenlerini korkuttu! Dünyaca ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı Sağlık durumu nasıl?

SHAKIRA KİMDİR?

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, dünya çapında üne sahip bir Kolombiyalı şarkıcı, dansçı ve söz yazarıdır. Müzik kariyerinde 16 Grammy Ödülü kazanarak, Latin müziğinin küresel sahnede parlayan yıldızlarından biri haline gelmiştir. 1990'ların sonlarında Latin pop ve rock müziğinin yükselişine öncülük eden Shakira, benzersiz dans stilleri ve etkileyici besteleriyle tanınır. Kendisi, müzik dünyasında, özellikle Arap ve Latin danslarının birleşimiyle dikkat çeken bir figür olarak bilinir.

Shakira'nın müzikal başarıları, 3 Grammy ve 13 Latin Grammy ödülü dahil olmak üzere sayısız ödülle taçlandırılmıştır. Ayrıca, Billboard Latin Müzik Ödülleri'nde 14 kez ödül alarak Latin müziğinin en saygın isimlerinden biri olmuştur. Sony Müzik İspanya verilerine göre, Shakira'nın albüm satışları Amerika'da 20 milyonu aşarken, dünya genelinde 120 milyonun üzerine çıkmıştır. Tekli satışlarıyla birlikte toplamda 300 milyonun üzerinde kayıt satışıyla Shakira, müzik tarihinin en başarılı sanatçılarından biri olarak kabul edilir. Aynı zamanda, "Hips Don't Lie" şarkısı 19 milyon satışla son on yılın en popüler teklisi olurken, 2010 FIFA Dünya Kupası şarkısı "Waka Waka" ise 18 milyon satışla Dünya Kupası tarihinin en çok satan şarkısı olma unvanını elde etmiştir.