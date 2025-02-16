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Shakira sevenlerini korkuttu! Dünyaca ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı Sağlık durumu nasıl?

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira, karın bölgesindeki rahatsızlık nedeniyle Peru'da hastaneye kaldırıldı. Shakira sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Peki, dünyaca ünlü sanatçının sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 23:36 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 23:40
Dünyaca ünlü sanatçı Shakira hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira, konser için bulunduğu Peru'da mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

Shakira yaptığı açıklamada, "Hepinize üzülerek bildirmek zorundayım ki dün gece karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum.

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

Doktorlar, bu akşam sahne alacak kadar iyi olmadığımı söyledi.

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

Yarın daha iyi olmayı ve hastaneden en kısa sürede taburcu olup sizler için hazırladığım şovu sunmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

Shakira, geçen hafta Brezilya'da başlayan turne çerçevesinde 10 yıl sonra ilk kez Peru'nun başkenti Lima'da yarın sahne alacaktı.

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

SHAKIRA KİMDİR?

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, dünya çapında üne sahip bir Kolombiyalı şarkıcı, dansçı ve söz yazarıdır. Müzik kariyerinde 16 Grammy Ödülü kazanarak, Latin müziğinin küresel sahnede parlayan yıldızlarından biri haline gelmiştir. 1990'ların sonlarında Latin pop ve rock müziğinin yükselişine öncülük eden Shakira, benzersiz dans stilleri ve etkileyici besteleriyle tanınır. Kendisi, müzik dünyasında, özellikle Arap ve Latin danslarının birleşimiyle dikkat çeken bir figür olarak bilinir.

Shakira'nın müzikal başarıları, 3 Grammy ve 13 Latin Grammy ödülü dahil olmak üzere sayısız ödülle taçlandırılmıştır. Ayrıca, Billboard Latin Müzik Ödülleri'nde 14 kez ödül alarak Latin müziğinin en saygın isimlerinden biri olmuştur. Sony Müzik İspanya verilerine göre, Shakira'nın albüm satışları Amerika'da 20 milyonu aşarken, dünya genelinde 120 milyonun üzerine çıkmıştır. Tekli satışlarıyla birlikte toplamda 300 milyonun üzerinde kayıt satışıyla Shakira, müzik tarihinin en başarılı sanatçılarından biri olarak kabul edilir. Aynı zamanda, "Hips Don't Lie" şarkısı 19 milyon satışla son on yılın en popüler teklisi olurken, 2010 FIFA Dünya Kupası şarkısı "Waka Waka" ise 18 milyon satışla Dünya Kupası tarihinin en çok satan şarkısı olma unvanını elde etmiştir.

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

Shakira, sanatının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınır. Kolombiya'daki Pies Descalzos Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı olan Shakira, eğitim ve çocuk refahı konularında önemli çalışmalar yapmaktadır. Dört yaşında beste yapmaya başlayan Shakira, İspanyolca, İngilizce, Portekizce ve Fransızca dillerinde akıcı bir şekilde konuşmanın yanı sıra, İtalyanca ve Arapça dillerini de anlayabilmektedir. 2011 yılında Harvard Üniversitesi tarafından "Yılın Sanatçısı" seçilen Shakira, Hollywood Walk of Fame'de bir yıldızı olan ilk Kolombiyalı ünvanına sahiptir. Müzikal başarıları, çok dilli yeteneği ve sosyal sorumluluk projeleriyle Shakira, hem sanat dünyasında hem de toplumsal alanda önemli bir iz bırakmıştır.

SHAKIRA NERELİ?

Shakira kaç yaşında sorusu dünyaca ünlü Latin yıldız ile merak edilen konulardan biridir. Hem sesi hem de sahne performanslarıyla herkesin beğenisini kazanan Shakira, 2 Aralık 1977 yılında Kolombiya-Barranquilla'da dünyaya geldi.