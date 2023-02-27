Özcan Deniz’den eşine dudak uçuklatan hediye! Samar Dadgar havasını attı

20 MİLYONLUK HEDİYE

Takvim'in haberine göre; sahnelerin en çok kazanan isimlerinden olan ve yıllardır ticaret alanında da aktif olan Özcan Deniz, İranlı eşine yaklaşık değeri 20 milyon TL olan Lamborghini model bir otomobil aldı.