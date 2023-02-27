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Haberler Galeri Özcan Deniz’den eşine dudak uçuklatan hediye! Samar Dadgar havasını attı

Özcan Deniz’den eşine dudak uçuklatan hediye! Samar Dadgar havasını attı

Feyza Aktan'la olaylı ayrılığının hemen ardından İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz yeniden nikah masasına oturmuştu. Annesinin itirazlarına rağmen geçtiğimiz haftalarda evlenen şarkıcı eşi için kesenin ağzını açtı. Altığı düğün hediyesi dudak uçuklattı. Samar Dadgar, kendisinden eşi Özcan Deniz'in düğün hediyesi olan milyonluk aracıyla sosyal medyada havasını attı.

Giriş Tarihi: 27.02.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 11:11
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Özcan Deniz’den eşine dudak uçuklatan hediye! Samar Dadgar havasını attı

Özcan Deniz ve Samar Dadgar geçtiğimiz haftalarda ani şekilde dünyaevine girdi. 50 yaşındaki sanatçı, annesi Kadriye Deniz'in tüm itirazlarına rağmen evlendiği kendisinden 24 yaş küçük eşi için kesenin ağzını açtı.

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Özcan Deniz’den eşine dudak uçuklatan hediye! Samar Dadgar havasını attı

20 MİLYONLUK HEDİYE

Takvim'in haberine göre; sahnelerin en çok kazanan isimlerinden olan ve yıllardır ticaret alanında da aktif olan Özcan Deniz, İranlı eşine yaklaşık değeri 20 milyon TL olan Lamborghini model bir otomobil aldı.

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Özcan Deniz’den eşine dudak uçuklatan hediye! Samar Dadgar havasını attı

Samar Dadgar, kendisinden eşi Özcan Deniz'in düğün hediyesi olan milyonluk aracıyla sosyal medyada havasını attı.

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Özcan Deniz’den eşine dudak uçuklatan hediye! Samar Dadgar havasını attı

BEBEK SEVİNCİ BAMBAŞKA ÇIKTI

Çift ani evliliğin ardından bebek bekledikleri iddiasıyla gündeme gelirken gerçek bambaşka çıktı. Bakın işin aslı neymiş...

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Özcan Deniz’den eşine dudak uçuklatan hediye! Samar Dadgar havasını attı

Özcan Deniz mutluluğu 24 yaş küçük genç modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Hayranlarına sürpriz yapan Özcan Deniz ve Samar Dadgar, geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturmuştu.