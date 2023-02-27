27 Şubat 2023, Pazartesi
Özcan Deniz’den eşine dudak uçuklatan hediye! Samar Dadgar havasını attı
Feyza Aktan'la olaylı ayrılığının hemen ardından İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz yeniden nikah masasına oturmuştu. Annesinin itirazlarına rağmen geçtiğimiz haftalarda evlenen şarkıcı eşi için kesenin ağzını açtı. Altığı düğün hediyesi dudak uçuklattı. Samar Dadgar, kendisinden eşi Özcan Deniz'in düğün hediyesi olan milyonluk aracıyla sosyal medyada havasını attı.
Giriş Tarihi: 27.02.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 11:11
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