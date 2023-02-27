İstanbul depremi uyarıları korkuttu! Asrın felaketi sonrası ünlü isimler ev değiştirme yarışına girdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. Bir yandan depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalar başlarken bir yandan da olası İstanbul depremi konuşulmaya başlandı. Korkutan açıklamalar ünlü isimleri harekete geçirdi. Bazı ünlü isimler evlerini kontrol ettirse de rahat değil. Engin Altan Düzyatan, Arda Turan, Burak Özçivit gibi isimler Sarıyer'in 'Köy' kısımlarında yapılan yeni villalara yerleşme planı yapıyor.