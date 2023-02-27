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İstanbul depremi uyarıları korkuttu! Asrın felaketi sonrası ünlü isimler ev değiştirme yarışına girdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. Bir yandan depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalar başlarken bir yandan da olası İstanbul depremi konuşulmaya başlandı. Korkutan açıklamalar ünlü isimleri harekete geçirdi. Bazı ünlü isimler evlerini kontrol ettirse de rahat değil. Engin Altan Düzyatan, Arda Turan, Burak Özçivit gibi isimler Sarıyer'in 'Köy' kısımlarında yapılan yeni villalara yerleşme planı yapıyor.

Giriş Tarihi: 27.02.2023 10:15
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İstanbul depremi uyarıları korkuttu! Asrın felaketi sonrası ünlü isimler ev değiştirme yarışına girdi

Türkiye'de büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş depremi sonrası olası İstanbul depremi de konuşulmaya başlandı.

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İstanbul depremi uyarıları korkuttu! Asrın felaketi sonrası ünlü isimler ev değiştirme yarışına girdi

Korkutan açıklamalar ünlü isimleri de harekete geçirdi. Evlerini kontrol ettirseler de içleri etmedi.

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İstanbul depremi uyarıları korkuttu! Asrın felaketi sonrası ünlü isimler ev değiştirme yarışına girdi

Ünlü isimler Beykoz ve İstinye'de bulunan bazı ünlü sitelerden kaçış planları yapmaya başladı.

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İstanbul depremi uyarıları korkuttu! Asrın felaketi sonrası ünlü isimler ev değiştirme yarışına girdi

Bazı isimler Sarıyer bölgesinden villa bakmaya çoktan başladı. Takvim'in haberine göre; ünlülerin ilk tercihleri ise ilçenin Bahçeköy, Zekeriyaköy, Uskumruköy ve Demirciköy gibi tenha bölgeler oldu.

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İstanbul depremi uyarıları korkuttu! Asrın felaketi sonrası ünlü isimler ev değiştirme yarışına girdi

EVLERİNİ KONTROL ETTİRMEK YETMEDİ

Engin Altan Düzyatan, Arda Turan, Bengü, Caner Erkin, Berkay, Erkan Petekkaya, Burak Özçivit ve Şafak Sezer gibi ünlü isimler, evlerine kontrol yaptırsalar da ev arayışına da girmiş...