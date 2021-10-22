Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi! Kavga görüntüleri ortaya çıktı

2018 yılında nikah masasına oturan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, bir yıl sonra anlaşmalı olarak ayrılmıştı. Oturdukları evi ve çocuklarının velayetini eski eşine bırakan Deniz, çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüş ve oğulları Kuzey'in velayetini almak için dava açmıştı. Davanın dördüncü celsesi görüldü. Davada tanık olarak Aktan'ın annesi ve sitede çalışan elektrik teknikeri dinlendi. Öte yandan mahkeme sonrası ikilinin daha önce yaşadığı ve güvenlik kameralarına takılan kavga görüntüleri ortaya çıktı. Videoda Feyza Aktan, Özcan Deniz'e tokat atıyor. Aktan, ardından da ünlü oyuncunun tişörtünü yırtıyor.