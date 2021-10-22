22 Ekim 2021, Cuma
Eser Yenenler’den eşi hakkında olay açıklama: Berfu kilolu kalsaydı…
2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, aynı oğulları Kuzey'i kucağına almış, kısa süre önce çiftin ikinci bebekleri dünyaya gelmişti. Sık sık kilolarıyla gündeme gelen Eser Yenenler, 'Tarafını Seç' programında samimi açıklamalarda bulundu. Yenenler, "Eşin doğumdan sonra kilolarını veremeseydi, senin tepkin ne olurdu?" sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 11:23
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