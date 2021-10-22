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Eser Yenenler’den eşi hakkında olay açıklama: Berfu kilolu kalsaydı…

2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, aynı oğulları Kuzey'i kucağına almış, kısa süre önce çiftin ikinci bebekleri dünyaya gelmişti. Sık sık kilolarıyla gündeme gelen Eser Yenenler, 'Tarafını Seç' programında samimi açıklamalarda bulundu. Yenenler, "Eşin doğumdan sonra kilolarını veremeseydi, senin tepkin ne olurdu?" sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 11:23
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Eser Yenenler’den eşi hakkında olay açıklama: Berfu kilolu kalsaydı…

'Tarafını Seç' programının dün akşamki konukları Eser Yenenler ve Ümit Erdim oldu. Eser Yenenler, programda kendisine yöneltilen sorulara samimi cevaplar verdi.

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Eser Yenenler’den eşi hakkında olay açıklama: Berfu kilolu kalsaydı…

Eser Yenenler, "Eşin doğumlardan sonra çok kilo alsaydı ve veremeseydi nasıl bakardın?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

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Eser Yenenler’den eşi hakkında olay açıklama: Berfu kilolu kalsaydı…

"BERFU KİLOLU DA KALSAYDI..."

"Benim hayat görüşüm de bunun bir önemi yok. Ben zaten çok kilolu bir ailenin içine doğdum. Hatta ben Berfu'ya dedim bile 'Keşke biraz daha kilolu kalsaydın' diye.

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Eser Yenenler’den eşi hakkında olay açıklama: Berfu kilolu kalsaydı…

Yok, tabii ki de öyle bir şey demedim. Ama kilolu kalsaydı da umurumda olmazdı.

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Eser Yenenler’den eşi hakkında olay açıklama: Berfu kilolu kalsaydı…

Ama bir süre sonra kendi ideal kilosuna döndü. Biraz dikkat etti ama bunun için çok fazla uğraşmadı.