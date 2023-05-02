HaberlerGaleriÖzcan Deniz kira oyununu bozdu! Ev sahibi mahkeme zoruyla hesap açtı
Özcan Deniz kira oyununu bozdu! Ev sahibi mahkeme zoruyla hesap açtı
Özcan Deniz ev sahibiyle kira kavgası nedeniyle karakolluk olmuştu. Mahkemeye taşınan tartışmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kira almamak için hesabını kapattırdığı öğrenilen ev sahibine karşı Deniz'in Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak mahkeme zoruyla ev sahibine banka hesabı açtırıp kirayı bu hesaba gönderdiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 02.05.2023 09:22Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 09:22