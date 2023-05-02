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Özcan Deniz kira oyununu bozdu! Ev sahibi mahkeme zoruyla hesap açtı

Özcan Deniz ev sahibiyle kira kavgası nedeniyle karakolluk olmuştu. Mahkemeye taşınan tartışmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kira almamak için hesabını kapattırdığı öğrenilen ev sahibine karşı Deniz'in Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak mahkeme zoruyla ev sahibine banka hesabı açtırıp kirayı bu hesaba gönderdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 02.05.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 09:22
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Özcan Deniz kira oyununu bozdu! Ev sahibi mahkeme zoruyla hesap açtı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile kiraya çıktığı Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk olmuştu.

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Özcan Deniz kira oyununu bozdu! Ev sahibi mahkeme zoruyla hesap açtı

Olay 2 Mart tarihinde Sarıyer'de meydana gelmiş, Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar ikametinde oturduğu sırada sitenin bahçe işleriyle uğraşan görevli kapılarını çalarak ünlü şarkıcının aracını bahçenin önünden çekmesini istemişti.

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Özcan Deniz kira oyununu bozdu! Ev sahibi mahkeme zoruyla hesap açtı

Ev sahibinin bahçede rögar kapağı açacağını öğrenen Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söylemişti. Bu sırada iddiaya göre ev sahibi Özcan Deniz'in yanına gelerek sert bir dille tehditler savurmaya başlamıştı.

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Özcan Deniz kira oyununu bozdu! Ev sahibi mahkeme zoruyla hesap açtı

İkili arasında daha önceye dayalı kira ödemesi konusunda tartışma çıktığı olay günü ise tartışmanın büyüdüğü ortaya çıkmıştı.

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Özcan Deniz kira oyununu bozdu! Ev sahibi mahkeme zoruyla hesap açtı

KİRA KAVGASI MAHKEMEYE TAŞINDI

İkili arasında yaşanan olay sonrası ev sahibi Osman B., verdiği ifadesinde 'Özcan Deniz yanıma geldiğinde kardeşi ile benim oğlumun konuştuğunu kira işini halledebileceklerini söyledi.' diye konuştu.