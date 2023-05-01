01 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Küçük Gün Işığı’nın yakışıklı oyuncusu Berk Oktay’ın babası kendisini solladı! Karizması ondan miras

Bir Küçük Gün Işığı’nın yakışıklı oyuncusu Berk Oktay’ın babası kendisini solladı! Karizması ondan miras

Bir Küçük Gün Işığı'nın Fırat'ı Berk Oktay babasıyla gündeme oturdu. Pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizideki başarısıyla bir kez daha kendisine hayran bırakan Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ile evliliğiyle de maşallah dedirtti. Özel hayatıyla en çok konuşulan isimlerden olan yakışıklı oyuncunun ailesi de merak konusu oldu. Berk Oktay'ın babasını görenler, "Karizması ondan miras" dedi. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Berk Oktay'ın babası…

Giriş Tarihi: 01.05.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 16:27
  • 1
  • 75
Bir Küçük Gün Işığı’nın yakışıklı oyuncusu Berk Oktay’ın babası kendisini solladı! Karizması ondan miras

atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı ile adından söz ettiren Berk Oktay, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu Yıldız Çağrı Atiksoy ile sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Oktay, ailesiyle merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 75
Bir Küçük Gün Işığı’nın yakışıklı oyuncusu Berk Oktay’ın babası kendisini solladı! Karizması ondan miras

Berk Oktay'ın babasını görenler, "Karizması ondan miras" dedi.

  • 3
  • 75
Bir Küçük Gün Işığı’nın yakışıklı oyuncusu Berk Oktay’ın babası kendisini solladı! Karizması ondan miras

İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Berk Oktay'ın babası...

  • 4
  • 75
Bir Küçük Gün Işığı’nın yakışıklı oyuncusu Berk Oktay’ın babası kendisini solladı! Karizması ondan miras

KIVANÇ TATLITUĞ'UN BABASI ERDEM TATLITUĞ

  • 5
  • 75
Bir Küçük Gün Işığı’nın yakışıklı oyuncusu Berk Oktay’ın babası kendisini solladı! Karizması ondan miras

KIVANÇ TATLITUĞ'UN BABASI ERDEM TATLITUĞ