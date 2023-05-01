Bir Küçük Gün Işığı’nın yakışıklı oyuncusu Berk Oktay’ın babası kendisini solladı! Karizması ondan miras

Bir Küçük Gün Işığı'nın Fırat'ı Berk Oktay babasıyla gündeme oturdu. Pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizideki başarısıyla bir kez daha kendisine hayran bırakan Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ile evliliğiyle de maşallah dedirtti. Özel hayatıyla en çok konuşulan isimlerden olan yakışıklı oyuncunun ailesi de merak konusu oldu. Berk Oktay'ın babasını görenler, "Karizması ondan miras" dedi. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Berk Oktay'ın babası…