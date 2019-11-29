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Özcan Deniz Feyza Aktan ayrılığının arkasından Meryem Uzerli çıktı!
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın 15 aylık evlilikleri kıskançlık nedeniyle sonlanmıştı. Feyza Aktan'ı kıskançlık krizine sokan ismin kim olduğu ortaya çıktı. İddialara göre Aktan, Deniz'in eski rol arkadaşı Meryem Uzerli ile görüşmesinden rahatsız oldu. Aktan bu kıskançlığı takıntı haline getirince ikilinin evliliği sonlandı.
Giriş Tarihi: 29.11.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 09:40
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