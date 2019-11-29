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Özcan Deniz Feyza Aktan ayrılığının arkasından Meryem Uzerli çıktı!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın 15 aylık evlilikleri kıskançlık nedeniyle sonlanmıştı. Feyza Aktan'ı kıskançlık krizine sokan ismin kim olduğu ortaya çıktı. İddialara göre Aktan, Deniz'in eski rol arkadaşı Meryem Uzerli ile görüşmesinden rahatsız oldu. Aktan bu kıskançlığı takıntı haline getirince ikilinin evliliği sonlandı.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 09:40
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Özcan Deniz Feyza Aktan ayrılığının arkasından Meryem Uzerli çıktı!

Haziran'da boşanan Özcan Deniz'le Feyza Aktan'ın ayrılığının perde arkasından Meryem Uzerli çıktı.

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Özcan Deniz Feyza Aktan ayrılığının arkasından Meryem Uzerli çıktı!

İkilinin ayrılığına Aktan'ın kıskançlığının neden olduğu öne sürülmüştü. İddiaya göre Aktan, 2017'de 'Öteki Taraf' filminde ünlü sanatçıyla başrolü paylaşan Meryem Uzerli'yi kıskandı.

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Özcan Deniz Feyza Aktan ayrılığının arkasından Meryem Uzerli çıktı!

KARA KEDİ UZERLİ Mİ?

O dönem 4 aylık hamile olan Aktan, iddiaya göre Deniz'in Uzerli ile filmdeki ateşli öpüşme karelerini basında görünce o sahneyi izlemek istedi.

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Özcan Deniz Feyza Aktan ayrılığının arkasından Meryem Uzerli çıktı!

Buna izin vermeyince Aktan'la tartışan Deniz'in "Feyza, hamile olduğu için hassas. Onu, bunun bir iş olduğuna ikna edemiyorum" dediği öne sürülmüştü. Konuşulanlara göre Aktan'ın kıskançlığı öyle bir boyuta ulaştı ki genç kadın, Uzerli'nin Deniz'e attığı dostane mesajlarla bile çileden çıktı.

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Özcan Deniz Feyza Aktan ayrılığının arkasından Meryem Uzerli çıktı!

Hatta bir diğer iddiaya göre sanatçı, Aktan'ın Meryem Uzerli takıntısını boşanma dilekçesine dahi taşıdı.