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Muhteşem Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Muhteşem Cuma nedir? Muhteşem Cuma kaç gün sürüyor?
2019 Muhteşem Cuma indirimleri dünya çapında başlıyor! 29 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek Muhteşem Cuma (Black Friday) etkinliği ile mağazalar ve alışveriş siteleri büyük indirime girecek. Peki, Muhteşem Cuma nedir? Muhteşem Cuma kaç gün sürüyor? Muhteşem Cuma indirimleri alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ülkemizde Muteşem Cuma adı verilen Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma günüdür.
Giriş Tarihi: 28.11.2019 19:31 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 20:57
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Kara Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor?
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Kara Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor?
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Kara Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor?
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Kara Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor?
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Kara Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor?