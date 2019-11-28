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Muhteşem Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Muhteşem Cuma nedir? Muhteşem Cuma kaç gün sürüyor?

2019 Muhteşem Cuma indirimleri dünya çapında başlıyor! 29 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek Muhteşem Cuma (Black Friday) etkinliği ile mağazalar ve alışveriş siteleri büyük indirime girecek. Peki, Muhteşem Cuma nedir? Muhteşem Cuma kaç gün sürüyor? Muhteşem Cuma indirimleri alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ülkemizde Muteşem Cuma adı verilen Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma günüdür.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 19:31 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 20:57
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Kara Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor?
Kara Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor?

Muhteşem Cuma nedir? Muhteşem Cuma kaç gün sürüyor? Muhteşem Cuma indirimleri bu gece itibariyle başlıyor. İlk olarak ABD'de ortaya çıkan ve yurt dışındaki ismi Black Friday olan Muhteşem Cuma'da indirim çılgınlığı yaşanıyor. Mağazalar ve alışveriş siteleri çeşitli ürünlerde yüzde 50'nin üzerinde indirim yapıyor. Yurtdışında kimi mağazalarda stoklarla sınırlı şekilde 10 dolara kadar telefon satıldığı biliniyor. Mağazalar bu özel günde çoğunlukla 24 saat açık kalmakta ve büyük kampanyalar yapmaktadır. İşte, Türkiye'de Muhteşem Cuma indirimleri yapan markalar ve Muhteşem Cuma hakkında merak edilenler…

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Kara Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor?
Kara Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor?

MUHTEŞEM CUMA NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve Ingiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

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Kara Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor?
Kara Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor?

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir.

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Kara Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor?
Kara Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor?

Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

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Kara Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor?
Kara Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Kara Cuma nedir? Kara Cuma kaç gün sürüyor?

TÜRKİYE'DE EN ÇOK GİYİM ÜRÜNLERİ SATILIYOR

Black Global Friday'ın 2018 verilerine göre, Türkiye, Black Friday günlerinde en çok giyim ve ayakkabı satın aldı. Araştırmaya göre, 2018 yılında Black Friday'da en çok ABD'liler harcama yaptı. Bir ABD'li ortalama 472 dolar harcarken en az harcama yapılan ülke ise kişi başı 34 dolar ile Pakistan oldu. Sanal alışverişlerin, gece 22:00 ile 01:00 arasında tepe noktasına çıktığı bildirildi. Türkler geçen yıl kişi başı ortalama 4 ürün aldı ve 350 Türk Lirası (60 dolar) harcama yaptı.