Muhteşem Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Muhteşem Cuma nedir? Muhteşem Cuma kaç gün sürüyor?

TÜRKİYE'DE EN ÇOK GİYİM ÜRÜNLERİ SATILIYOR

Black Global Friday'ın 2018 verilerine göre, Türkiye, Black Friday günlerinde en çok giyim ve ayakkabı satın aldı. Araştırmaya göre, 2018 yılında Black Friday'da en çok ABD'liler harcama yaptı. Bir ABD'li ortalama 472 dolar harcarken en az harcama yapılan ülke ise kişi başı 34 dolar ile Pakistan oldu. Sanal alışverişlerin, gece 22:00 ile 01:00 arasında tepe noktasına çıktığı bildirildi. Türkler geçen yıl kişi başı ortalama 4 ürün aldı ve 350 Türk Lirası (60 dolar) harcama yaptı.