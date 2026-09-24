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Mert Öcal ile Sude Burcu Öcal anne baba oldu! Çift, kızları Mira'yı kucağına aldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Survivor'da tanışıp aşk yaşamaya başlayan Mert Öcal ve Sude Burcu, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı. Kızlarını kucaklarına alan ünlü çift, hastaneden ilk kareyi paylaşarak bebeklerine verdikleri ismi de duyurdu.

Mert Öcal ile Sude Burcu Öcal anne baba oldu! Çift, kızları Mira'yı kucağına aldı 1

Survivor yarışmasıyla tanınan Mert Öcal ile kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Sude Burcu, yarışma sürecinde tanışarak aşk yaşamaya başladı. 2022 yılında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan çift, ilişkileriyle o dönem magazin gündeminde uzun süre yer aldı.

Mert Öcal ile Sude Burcu Öcal anne baba oldu! Çift, kızları Mira'yı kucağına aldı 2

2023 yılının eylül ayında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Mert ve Sude Öcal, sosyal medya hesaplarından sık sık mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Mert Öcal ile Sude Burcu Öcal anne baba oldu! Çift, kızları Mira'yı kucağına aldı 3

BEBEK MÜJDESİNİ PAYLAŞMIŞLARDI

Evliliklerinin ardından bebek beklediklerini duyuran çift, ilk kez anne ve baba olacaklarını açıklayarak hayranlarını sevindirdi. Bir kız bebek bekleyen Sude Burcu, hamilelik sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle paylaştı.

Mert Öcal ile Sude Burcu Öcal anne baba oldu! Çift, kızları Mira'yı kucağına aldı 4

Bir takipçisinin hamilelik süreciyle ilgili sorusunu yanıtlayan Burcu, "Herkesin hamilelik süreci kendine özel ama benim çok şükür güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

Mert Öcal ile Sude Burcu Öcal anne baba oldu! Çift, kızları Mira'yı kucağına aldı 5

Doğum yaklaştıkça heyecanı artan Sude Burcu, 36. haftada yaptığı paylaşımda 2 kilo 680 gram ağırlığında bir kız bebek beklediğini açıkladı. Burcu, "O ne zaman isterse o zaman gelecek, biz de sabırla bekleyeceğiz." sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Mert Öcal ile Sude Burcu Öcal anne baba oldu! Çift, kızları Mira'yı kucağına aldı 6

KIZLARI DÜNYAYA GELDİ

Çiftin uzun süredir beklediği mutlu haber ise 23 Eylül akşamı geldi. Sude Burcu Öcal ve Mert Öcal'ın kızları dünyaya geldi.

Mert Öcal, eşi ve kızını hastanede kucağına aldığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak, fotoğrafın altına "Hayatımdaki en güzel fotoğraf. Hoş geldin kızım." notunu düştü.

Mert Öcal ile Sude Burcu Öcal anne baba oldu! Çift, kızları Mira'yı kucağına aldı 7

Doğumun ardından çiftin kızlarına verdiği isim de belli oldu. Mert Öcal ve Sude Burcu, kızlarına Mira adını verdi.

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