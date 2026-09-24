Mert Öcal ile Sude Burcu Öcal anne baba oldu! Çift, kızları Mira'yı kucağına aldı

Survivor'da tanışıp aşk yaşamaya başlayan Mert Öcal ve Sude Burcu, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı. Kızlarını kucaklarına alan ünlü çift, hastaneden ilk kareyi paylaşarak bebeklerine verdikleri ismi de duyurdu.

Survivor yarışmasıyla tanınan Mert Öcal ile kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Sude Burcu, yarışma sürecinde tanışarak aşk yaşamaya başladı. 2022 yılında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan çift, ilişkileriyle o dönem magazin gündeminde uzun süre yer aldı.

2023 yılının eylül ayında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Mert ve Sude Öcal, sosyal medya hesaplarından sık sık mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

BEBEK MÜJDESİNİ PAYLAŞMIŞLARDI Evliliklerinin ardından bebek beklediklerini duyuran çift, ilk kez anne ve baba olacaklarını açıklayarak hayranlarını sevindirdi. Bir kız bebek bekleyen Sude Burcu, hamilelik sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle paylaştı.

Bir takipçisinin hamilelik süreciyle ilgili sorusunu yanıtlayan Burcu, "Herkesin hamilelik süreci kendine özel ama benim çok şükür güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.