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Haberler Galeri Ozan Güven’e destek çıkan Halit Ergenç’e tepkiler çığ gibi büyüdü! Bunun adı şiddetle empati...

Ozan Güven’e destek çıkan Halit Ergenç’e tepkiler çığ gibi büyüdü! Bunun adı şiddetle empati...

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği gerekçesiyle 13.5 yıla kadar hapsi istenen Ozan Güven'e senaristler ve dizi yapımcılarından da sert tepki gelmişti. Dava sürecinin sürmesi nedeniyle Babil dizisinin kadrosunda çıkarılan Güven'e arkadaşı Halit Ergenç'ten destek geldi. Yıllar önce eşi Gizem Soysaldı'nın 1.5 aylık bebeğini aldırıp psikolojik tedavi görmesine neden olan Ergenç, sevgilisini döven Güven ile empati kurup destek verdi. Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından pişman olan Ergenç özür diledi.

Giriş Tarihi: 19.08.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 09:39
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Ozan Güven’e destek çıkan Halit Ergenç’e tepkiler çığ gibi büyüdü! Bunun adı şiddetle empati...

Oyuncu Halit Ergenç sevgilisini darp ettiği iddiasıyla gündemde olan arkadaşı Ozan Güven hakkında yaptığı yorumla tepki topladı. Halit Ergenç'in Babil dizisinden arkadaşı Ozan Güven'e sahip çıkan açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

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Ozan Güven’e destek çıkan Halit Ergenç’e tepkiler çığ gibi büyüdü! Bunun adı şiddetle empati...

Oyuncu Ozan Güven, sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz'a evinde saatlerce darp uyguladığı gerekçesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisine şiddet uyguladığı için 13,5 yıl hapsi istenen Güven'in reklam anlaşmalarının iptal edilmesinin ardından başrol oynadığı Babil dizisinin yapım şirketiyle de anlaşmalarını feshetti.

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Ozan Güven’e destek çıkan Halit Ergenç’e tepkiler çığ gibi büyüdü! Bunun adı şiddetle empati...

Halit Ergenç sevgilisini döven Ozan Güven'in yanında olup skandal açıklamalar yaptı. Yıllar önce eşi Gizem Soysaldı'nın 1.5 aylık bebeğini aldırıp psikolojik tedavi görmesine neden olan Ergenç, empati kurup şiddete destek oldu.

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Ozan Güven’e destek çıkan Halit Ergenç’e tepkiler çığ gibi büyüdü! Bunun adı şiddetle empati...

"OZAN ALNININ AKIYLA ÇIKACAK"

Halit Ergenç, yaptığı açıklamada, "Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı" dedi.

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Ozan Güven’e destek çıkan Halit Ergenç’e tepkiler çığ gibi büyüdü! Bunun adı şiddetle empati...

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIM, ÖZÜR DİLERİM"

Bu açıklamasından dolayı tepki çeken Halit Ergenç, Instagram hesabından yeni bir açıklama yaparak "Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum, hak veriyorum özür diliyorum" ifadelerini kullandı.