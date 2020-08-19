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Ozan Güven’e destek çıkan Halit Ergenç’e tepkiler çığ gibi büyüdü! Bunun adı şiddetle empati...
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği gerekçesiyle 13.5 yıla kadar hapsi istenen Ozan Güven'e senaristler ve dizi yapımcılarından da sert tepki gelmişti. Dava sürecinin sürmesi nedeniyle Babil dizisinin kadrosunda çıkarılan Güven'e arkadaşı Halit Ergenç'ten destek geldi. Yıllar önce eşi Gizem Soysaldı'nın 1.5 aylık bebeğini aldırıp psikolojik tedavi görmesine neden olan Ergenç, sevgilisini döven Güven ile empati kurup destek verdi. Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından pişman olan Ergenç özür diledi.
Giriş Tarihi: 19.08.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 09:39
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