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Ozan Güven Deniz Bulut davasında tanık ifadesi ortaya çıktı! Anlattıkları kan dondurdu
Deniz Bulutsuz kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Ozan Güven tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuştu. Güven hakkında dava açılırken, Deniz Bulutsuz'un fotoğrafları yaşanan vahşeti gözler önüne serdi. Güven ve Bulutsuz'un karşılıklı şikayetleri sonrası soruşturma başlatıldı. Olaylı gecede Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven'in evinden kaçıp evine sığındığı Erdem Lütfü Oraylı soruşturmada tanık olarak ifade verdi. Oraylı'nın ifadesi şiddetin büyüklüğünü gözler önüne sererken anlattığı detaylar kan dondurdu.
Giriş Tarihi: 04.07.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 14:20
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