Ozan Güven Deniz Bulut davasında tanık ifadesi ortaya çıktı! Anlattıkları kan dondurdu

Ozan Güven 'Baran'ı avucumun içi ile tokatlamak geçiyor' dedi. Bu konuşmalar dışında başkaca bir problemle karşılaşmadık. Ozan Güven yemekte 4 duble rakı, 1 kokteyl içti. Yemek yedikten sonra Ozan Güven'in şoförü Hasan bizi bahse konu adresten aldı. Araçta ben eve gitmek istediğimi söyledim. Benim evime gideceğimiz esnada yol üzerinde Ozan Güven'in arkadaşı olan Ramazan'ın evinin önünde durduk. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, Ozan'ın şoförü ile beraber Ramazan'ın evine gittiler."