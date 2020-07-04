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Ozan Güven Deniz Bulut davasında tanık ifadesi ortaya çıktı! Anlattıkları kan dondurdu

Deniz Bulutsuz kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Ozan Güven tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuştu. Güven hakkında dava açılırken, Deniz Bulutsuz'un fotoğrafları yaşanan vahşeti gözler önüne serdi. Güven ve Bulutsuz'un karşılıklı şikayetleri sonrası soruşturma başlatıldı. Olaylı gecede Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven'in evinden kaçıp evine sığındığı Erdem Lütfü Oraylı soruşturmada tanık olarak ifade verdi. Oraylı'nın ifadesi şiddetin büyüklüğünü gözler önüne sererken anlattığı detaylar kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 04.07.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 14:20
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Ozan Güven Deniz Bulut davasında tanık ifadesi ortaya çıktı! Anlattıkları kan dondurdu

Oyuncu Ozan Güven ile şiddet uyguladığı iddia edilen sevgilisi Deniz Bulutsuz'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları karşılıklı darp suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u feci şekilde dövdüğü olaylı gecede Deniz Bulutsuz'un evine sığındığı Erdem Lütfü Oraylı soruşturmada tanık olarak ifade verdi. Erdem Lütfü Oraylı ifadesinde söyledikleriyle şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Ozan Güven Deniz Bulut davasında tanık ifadesi ortaya çıktı! Anlattıkları kan dondurdu

Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan Erdem Lütfü Oraylı, 'olaylı gece'yi şöyle anlattı:

"Büyük bir iş aldığımız için ben, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'la kutlama yemeğine gittik. Yemek süresince herhangi problem yoktu. Fakat genel anlamda Ozan Güven'in, Deniz Bulutsuz'a karşı şiddetli kıskançlık problemleri vardı. Yemek aşamasında Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'un daha önceki zamanlarda fotoğraflarını çeken Baran Doğan'ın ismini anıp kendi kendine sinirlendi.

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Ozan Güven Deniz Bulut davasında tanık ifadesi ortaya çıktı! Anlattıkları kan dondurdu

Ozan Güven 'Baran'ı avucumun içi ile tokatlamak geçiyor' dedi. Bu konuşmalar dışında başkaca bir problemle karşılaşmadık. Ozan Güven yemekte 4 duble rakı, 1 kokteyl içti. Yemek yedikten sonra Ozan Güven'in şoförü Hasan bizi bahse konu adresten aldı. Araçta ben eve gitmek istediğimi söyledim. Benim evime gideceğimiz esnada yol üzerinde Ozan Güven'in arkadaşı olan Ramazan'ın evinin önünde durduk. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, Ozan'ın şoförü ile beraber Ramazan'ın evine gittiler."

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Ozan Güven Deniz Bulut davasında tanık ifadesi ortaya çıktı! Anlattıkları kan dondurdu

AĞLAYIP TİTRİYORDU

Deniz Bulutsuz'un çenesinde yara bandı olduğunu ve tişörtünün yaka kısmından göğüs kısmına kadar yoğun kan gördüm. Deniz'i o durumda görünce şok geçirdim. Deniz'i içeri aldıktan sonra Deniz bana 'Ozan Güven beni öldürecek' deyip duruyordu. Bunu söylerken ağlayıp titriyordu.

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Ozan Güven Deniz Bulut davasında tanık ifadesi ortaya çıktı! Anlattıkları kan dondurdu

Üstündeki kanlı tişörtü çıkarttığı esnada iki bileğinde morluk ve şişkinlik vardı. İki diz kapağında morluklar olduğunu olduğunu gören Deniz Bulutsuz tekrar ağlamaya başladı.