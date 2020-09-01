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01 Eylül 2020, Salı
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a dudak uçuklatan teklif
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a bir su markasından dudak uçuklatan bir teklif geldi. Orta Doğu ve Arap dünyasında büyük hayran kitlesi bulunan Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik teklif yapıldığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 01.09.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 09:04