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Oyuncu Şeyma Korkmaz'a dudak uçuklatan teklif

Oyuncu Şeyma Korkmaz'a bir su markasından dudak uçuklatan bir teklif geldi. Orta Doğu ve Arap dünyasında büyük hayran kitlesi bulunan Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik teklif yapıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 01.09.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 09:04
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Oyuncu Şeyma Korkmaz'a dudak uçuklatan teklif

Şeyma Korkmaz'a, bir su firmasının reklamlarında oynaması için 200 bin dolarlık (1 milyon 450 bin TL) teklif yapıldığı öğrenildi.

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Oyuncu Şeyma Korkmaz'a dudak uçuklatan teklif

Çekimlerinin yılsonu yapılması planlanan reklam filmi, sadece Orta Doğu'da yayınlanacak.

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Oyuncu Şeyma Korkmaz'a dudak uçuklatan teklif

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl da bir Türk mobilya firmasının Fas ve Lübnan'daki reklam yüzü olmuştu.

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Oyuncu Şeyma Korkmaz'a dudak uçuklatan teklif

'Beni Affet' dizisinde birlikte rol alan Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete, geçtiğimiz mayıs ayında dünyaevine girmişti.

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Oyuncu Şeyma Korkmaz'a dudak uçuklatan teklif

Nikah törenine çok sayıda ünlü isim katılırken, ikilinin nikah şahitliğini Emrah yapmıştı. Emrah ve Cüneyt Mete, 'Aşk ve Mavi' dizisinde abi-kardeşi canlandırmıştı.