Oyuncu Şeyma Korkmaz'a dudak uçuklatan teklif

Oyuncu Şeyma Korkmaz'a bir su markasından dudak uçuklatan bir teklif geldi. Orta Doğu ve Arap dünyasında büyük hayran kitlesi bulunan Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik teklif yapıldığı öğrenildi.