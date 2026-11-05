Roma sokaklarında yeni imajıyla Gülsim Ali rüzgarı
Gönül Dağı dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Gülsim Ali, tatil için gittiği Roma'da imajını yeniledi. Saçlarını kısacık kestiren oyuncu, yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gözler önüne serdi.
Gönül Dağı dizisinde Dilek karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Gülsim Ali, kısa saç modasına uyan isimler arasına katıldı. Son dönemde Demet Özdemir'den Derya Uluğ'a kadar birçok ünlü isim, uzun saçlarını radikal bir kararla kısacık kestirerek yeni bir görünüme kavuşmuştu.
ROMA'DA SOKAKLARINDA YENİ İMAJIYLA POZ VERDİ
Arkadaşlarıyla birlikte Roma'yı gezen Gülsim Ali, kentin tarihi noktalarında verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Saçlarını kısaltarak tarzında değişikliğe giden oyuncu, yeni görünümünü Roma sokaklarındaki kareleriyle gözler önüne serdi.
YAZDIĞI NOT DİKKAT ÇEKTİ
Ali, paylaşımına "Lütfen daha fazla aşk" notunu düştü.
Oyuncunun yeni saç modeli takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri uzun saçın Gülsim Ali'ye daha çok yakıştığını savunurken, bazıları ise kısa saçın oyuncuya farklı bir hava kattığını dile getirdi.
Bulgaristan göçmeni Türk oyuncu ve eski model Gülsim Ali, 18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın Rusçuk (Ruse) şehrinde dünyaya geldi.
2009 yılında Bulgaristan'da düzenlenen "Super Model Ford Models Bulgaria" yarışmasında birinci seçilen Ali, ardından Brezilya'da gerçekleştirilen "Ford Models of the World" yarışmasında ülkesini temsil etti.
17 yaşında Türkiye'ye gelen oyuncu, burada oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı. Gülsim Ali, oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayımlanan Son Yaz - Balkanlar 1912 dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteriyle adım attı.