ROL ALDIĞI DİZİLER VE PROJELER

Gülsim Ali, kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol aldı. Oyuncunun en çok tanındığı projeler arasında Gönül Dağı ve Diriliş Ertuğrul dizileri yer aldı.

Berk Atan ile başrolü paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Dilek Akgün karakterine hayat veren Ali, bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Aslıhan Hatun karakteriyle de dikkat çekti.