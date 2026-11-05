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Roma sokaklarında yeni imajıyla Gülsim Ali rüzgarı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gönül Dağı dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Gülsim Ali, tatil için gittiği Roma'da imajını yeniledi. Saçlarını kısacık kestiren oyuncu, yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gözler önüne serdi.

Roma sokaklarında yeni imajıyla Gülsim Ali rüzgarı 1

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Gülsim Ali, kısa saç modasına uyan isimler arasına katıldı. Son dönemde Demet Özdemir'den Derya Uluğ'a kadar birçok ünlü isim, uzun saçlarını radikal bir kararla kısacık kestirerek yeni bir görünüme kavuşmuştu.

Roma sokaklarında yeni imajıyla Gülsim Ali rüzgarı 2

ROMA'DA SOKAKLARINDA YENİ İMAJIYLA POZ VERDİ

Arkadaşlarıyla birlikte Roma'yı gezen Gülsim Ali, kentin tarihi noktalarında verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Saçlarını kısaltarak tarzında değişikliğe giden oyuncu, yeni görünümünü Roma sokaklarındaki kareleriyle gözler önüne serdi.

Roma sokaklarında yeni imajıyla Gülsim Ali rüzgarı 3

YAZDIĞI NOT DİKKAT ÇEKTİ

Ali, paylaşımına "Lütfen daha fazla aşk" notunu düştü.

Roma sokaklarında yeni imajıyla Gülsim Ali rüzgarı 4

Oyuncunun yeni saç modeli takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri uzun saçın Gülsim Ali'ye daha çok yakıştığını savunurken, bazıları ise kısa saçın oyuncuya farklı bir hava kattığını dile getirdi.

Roma sokaklarında yeni imajıyla Gülsim Ali rüzgarı 5

Bulgaristan göçmeni Türk oyuncu ve eski model Gülsim Ali, 18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın Rusçuk (Ruse) şehrinde dünyaya geldi.

2009 yılında Bulgaristan'da düzenlenen "Super Model Ford Models Bulgaria" yarışmasında birinci seçilen Ali, ardından Brezilya'da gerçekleştirilen "Ford Models of the World" yarışmasında ülkesini temsil etti.

17 yaşında Türkiye'ye gelen oyuncu, burada oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı. Gülsim Ali, oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayımlanan Son Yaz - Balkanlar 1912 dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteriyle adım attı.

Roma sokaklarında yeni imajıyla Gülsim Ali rüzgarı 6

ROL ALDIĞI DİZİLER VE PROJELER

Gülsim Ali, kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda rol aldı. Oyuncunun en çok tanındığı projeler arasında Gönül Dağı ve Diriliş Ertuğrul dizileri yer aldı.

Berk Atan ile başrolü paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Dilek Akgün karakterine hayat veren Ali, bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Aslıhan Hatun karakteriyle de dikkat çekti.

Roma sokaklarında yeni imajıyla Gülsim Ali rüzgarı 7

Oyuncu, Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, Hanım Köylü dizisinde ise İlkgün karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Hanım Köylü'de Yusuf Çim ile başrolü paylaşan Ali, romantik komedi türündeki yapımda da beğeni topladı.

Gülsim Ali, Seddülbahir 32 Saat, Yüzleşme, Al Sancak ve Selahaddin Eyyubi gibi projelerde de rol aldı. Oyuncu, sinema filmi Kurtuluş Hattı'nda da yer aldı.

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