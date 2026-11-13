Oyunculuğuyla tanınıyordu, müzik yeteneğiyle şaşırttı

Son olarak Aşk ve Taht dizisinde rol alan Ferit Kaya, oyunculuğunun yanı sıra müzik yeteneğiyle de gündeme geldi. Şarkıcı Berkay'ın YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu, birlikte seslendirdikleri türküyle sosyal medyada ilgi gördü.

Oyuncu Ferit Kaya, Uzak Şehir dizisinde Demir Baybars karakterini canlandırmış ve sezon sonunda yapımdan ayrılmıştı. Ünlü oyuncu daha sonra Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht dizisinin kadrosuna katılmış, yapımda Melik Keyferidun karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu, bu kez oyunculuğuyla değil, müzik performansıyla adından söz ettirdi.

BU KEZ MİKROFON BAŞINDA Şarkıcı Berkay'ın YouTube programına konuk olan Kaya, mikrofonu eline alarak türkü söyledi. Ferit Kaya ve Berkay, Bursa yöresine ait "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" adıyla bilinen "Gelin Nazlanması" türküsünü birlikte seslendirdi. Performansı sırasında dans etmeyi de ihmal etmeyen Kaya, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Oyuncunun türküye başarılı şekilde eşlik etmesi sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Instagram'da yaklaşık 20 bin beğeni alan görüntüler, hayranlarından çok sayıda yorum aldı. Kaya'nın müzik yeteneğini ilk kez keşfettiklerini belirten takipçileri, oyuncuya övgüler yağdırdı.

BERKAY'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER Berkay da birlikte geçirdikleri eğlenceli anların ardından sosyal medya hesabından Ferit Kaya'ya yönelik bir paylaşım yaptı.