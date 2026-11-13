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Müge Anlı'da akılalmaz Şahmeran olayı! "800 yaşındayım, yılanların başıyım"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Şifanur Yılmaz olayı izleyenleri hayrete düşürdü. Annesi Aynur Yılmaz'ın gözyaşları içinde aradığı 21 yaşındaki genç kızın, kendisini 800 yaşında ve yılanların kraliçesi Şahmeran olarak tanıttığı öne sürülen bir kadının etkisi altına girdiği iddia edildi. Aileyi sarsan iddiaların yanı sıra ortaya çıkan ses kayıtları da şoke etti.

Müge Anlı'da akılalmaz Şahmeran olayı! "800 yaşındayım, yılanların başıyım" 1

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akılalmaz bir olay gündeme geldi. 6 Ekim Salı günü Sultangazi'deki evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki muhasebeci Şifanur Yılmaz'ın, 43 yaşındaki Tuğba Deniz adlı kadın tarafından etkisi altına alındığı öne sürüldü.

Müge Anlı'da akılalmaz Şahmeran olayı! "800 yaşındayım, yılanların başıyım" 2

"800 YAŞINDAYIM, ŞAHMERAN'IM"

Kızından günlerdir haber alamayan acı anne Aynur Yılmaz, Müge Anlı'ya başvurarak yardım istedi. Anne Yılmaz, yaklaşık bir yıl önce iş yerinde tanıştığı Tuğba Deniz'in, kendisini mitolojide yılanların kraliçesi olarak bilinen Şahmeran ve 800 yaşında biri olarak tanıttığını iddia etti.

Müge Anlı'da akılalmaz Şahmeran olayı! "800 yaşındayım, yılanların başıyım" 3

"BENİ YILANLAR KORUYOR"

Şifanur'un teyzesine ve kuzenine "Tuğba sağıma soluma yılan koydu, beni yılanlar koruyor" dediğini belirten gözü yaşlı anne, genç kızın bir yıldır evde robot gibi davrandığını, ailesine yabancılaştığını ve telefon görüşmelerinde "Sizi öldü sayıyorum, nereye gömüldüğünüz bile belli değil" diyerek ağır sözler sarf ettiğini aktardı.

Müge Anlı'da akılalmaz Şahmeran olayı! "800 yaşındayım, yılanların başıyım" 4

"SOKAKLARDA KALIYORUM, KÖPEKLER HAVLIYOR"

Şifanur'un evden ayrılmasının ardından kendisiyle telefonla görüştüğünü anlatan anne Yılmaz, kızının yaşam koşullarına ilişkin duyduklarının kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Genç kızın ablasını arayarak "Sokaktayım, köpekler havlıyor, cami avlusundayım veya binanın boşluğundayım" dediğini aktaran anne, kızının bir an önce bulunmasını istedi.

Müge Anlı'da akılalmaz Şahmeran olayı! "800 yaşındayım, yılanların başıyım" 5

MÜGE ANLI'YA BAŞKA MAĞDURLARDAN DA İHBAR GELDİ

Şifanur Yılmaz'ın kayboluşunun ardından Tuğba Deniz hakkındaki iddialar bununla sınırlı kalmadı. Programa ismini açıklamak istemeyen bir kadın da telefonla bağlanarak iki yıl önce Tuğba Deniz nedeniyle ailesinin zor günler geçirdiğini öne sürdü.

"DUVARLARIMIZA MUSKA YAPMIŞLAR"

İsmini vermek istemeyen kadın, 23 yaşındaki kızının da söz konusu kişi nedeniyle psikolojik olarak etkilendiğini iddia etti. Evlerinin duvarlarına muskalar yapıldığını ve daha sonra bu muskaların silinmeye başlandığını söyleyen kadın, Tuğba Deniz'in kendisini Şahmeran olarak tanıttığını ileri sürdü.

İhbarcı, söz konusu kadının kendilerini "Cinlerimi eve bırakırım" diyerek tehdit ettiğini, kendisinden para almadığını ancak başka kişilerden para aldığını da iddia etti. Tuğba Deniz'in İstanbul İkitelli'de yaşadığını belirten kadın, yaşadıklarını anlatarak yetkililere seslendi.

Müge Anlı'da akılalmaz Şahmeran olayı! "800 yaşındayım, yılanların başıyım" 6

ŞÜPHELİ KADIN CANLI YAYINA BAĞLANDI: "ŞİFANUR 10 GÜNDÜR YANIMDA"

Günlerdir ailesinden ayrı olan Şifanur'un akıbeti merak edilirken iddiaların odağındaki Tuğba Deniz de canlı yayına telefonla bağlandı. Şifanur'un 10 gündür yanında olduğunu söyleyen kadın, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Müge Anlı'da akılalmaz Şahmeran olayı! "800 yaşındayım, yılanların başıyım" 7

SES KAYITLARI ŞOKE ETTİ

Öte yandan programda, Tuğba Deniz'in genç kızları ve ailelerini "Yılanları çok iyi kullanırım", "Eve yılan soktum" ve "Cinlerim her yerde, seni duyuyor" gibi ifadelerle tehdit ettiği öne sürülen ses kayıtları gündeme geldi. Müge Anlı, söz konusu kayıtları bizzat dinlediğini belirterek iddialara sert tepki gösterdi.

Canlı yayında şüpheli kadına tepki gösteren Müge Anlı, "Memleketin bu üfürükçüleriyle uğraşmaktan sıkıldım. Milletin çoluğuna çocuğuna 'Evde yılanlarım var, gönderiyorum' diye nasıl kandırırsınız? Bunun cezası var. Şifanur, dolandırılıyorsun. Dön gel evine yavrum" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'da akılalmaz Şahmeran olayı! "800 yaşındayım, yılanların başıyım" 8

ŞİFANUR YILMAZ'DAN ANNESİNE TEPKİ: "BENİ 35 YAŞINDAKİ ADAMLARLA EVLENDİRMEYE ÇALIŞTIN"

Yayına bağlanan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz ise evden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi. Annesine yönelik suçlamalarda bulunan genç kız, "Sen beni okutmak istemedin, 35 yaşındaki adamlarla evlendirmeye çalıştın" diyerek ailesinden ayrılma nedenini açıkladı.

Müge Anlı'da akılalmaz Şahmeran olayı! "800 yaşındayım, yılanların başıyım" 9

MÜGE ANLI: "KAYMAKAMDAN İZİN AL HASTANEYE YATIR"

Yaşananların ardından Müge Anlı, anne Aynur Yılmaz'a kızının sağlığı ve güvenliği için resmi makamlara başvurması yönünde çağrıda bulundu.

Anlı, anneye kaymakamlığa giderek kızının durumunu anlatmasını, ses kayıtlarını yetkililerle paylaşmasını ve kızının sağlığına kavuşması için gerekli işlemlerin yapılmasını önerdi. Ayrıca ailelerin bu tür iddialara karşı bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak, "Siz inanmasanız çocuklarınız da inanmaz böyle olaylara" dedi.

Müge Anlı'da akılalmaz Şahmeran olayı! "800 yaşındayım, yılanların başıyım" 10

ŞAHMERAN EFSANESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kendisini Şahmeran olarak tanıttığı iddia edilen bir kişinin gündeme gelmesiyle Şahmeran'ın kim olduğu ve efsanesinin nasıl ortaya çıktığı da merak konusu oldu.

Şahmeran, Orta Doğu, Anadolu ve İran mitolojisinde önemli bir yere sahip olan, başı insan, gövdesi yılan şeklinde tasvir edilen efsanevi bir varlıktır. Farsça kökenli olduğu kabul edilen Şahmeran kelimesi, "yılanların şahı" veya "yılanların efendisi" anlamına gelir.

Şahmeran efsanesi, Anadolu kültüründe genellikle Cemşab adlı yoksul bir oduncunun hikâyesiyle anlatılır.

Anlatıya göre Cemşab ve arkadaşları, içinde bal bulunan bir mağara keşfeder. Mağaradaki balı almak isteyen arkadaşları, Cemşab'ı içeride bırakarak kaçar. Mağarada mahsur kalan Cemşab, bir delikten sızan ışığı takip ederek yılanların yaşadığı büyüleyici bir bahçeye ulaşır. Burada yılanların kraliçesi Şahmeran ile karşılaşır.

Şahmeran, Cemşab'a merhamet ederek onu misafir eder. Uzun yıllar boyunca onun yanında yaşayan Cemşab, Şahmeran'dan tıp ve doğa bilimlerine ilişkin pek çok bilgi öğrenir.

Yıllar sonra yeryüzüne dönen Cemşab, ülkenin padişahının hastalanması üzerine Şahmeran'ın yerini saklayamaz. Vezirin baskısıyla Şahmeran'ın bulunduğu yer ortaya çıkar. Bunun üzerine Şahmeran, Cemşab'a kendisini öldürmesini ve etini padişaha yedirmesini, suyunu ise vezire içirmesini söyler. Efsaneye göre Şahmeran'ın etini yiyen Cemşab şifa bulur ve dönemin en büyük hekimlerinden biri olurken suyunu içen vezir hayatını kaybeder.

Şahmeran, Anadolu kültüründe bilgeliğin, şifanın, merhametin ve sadakatin sembolü olarak kabul edilir.

Müge Anlı'da akılalmaz Şahmeran olayı! "800 yaşındayım, yılanların başıyım" 11

Anlatıya göre Cemşab ve arkadaşları, içinde bal bulunan bir mağara keşfeder. Mağaradaki balı almak isteyen arkadaşları, Cemşab'ı içeride bırakarak kaçar. Mağarada mahsur kalan Cemşab, bir delikten sızan ışığı takip ederek yılanların yaşadığı büyüleyici bir bahçeye ulaşır. Burada yılanların kraliçesi Şahmeran ile karşılaşır.

Şahmeran, Cemşab'a merhamet ederek onu misafir eder. Uzun yıllar boyunca onun yanında yaşayan Cemşab, Şahmeran'dan tıp ve doğa bilimlerine ilişkin pek çok bilgi öğrenir.

Yıllar sonra yeryüzüne dönen Cemşab, ülkenin padişahının hastalanması üzerine Şahmeran'ın yerini saklayamaz. Vezirin baskısıyla Şahmeran'ın bulunduğu yer ortaya çıkar. Bunun üzerine Şahmeran, Cemşab'a kendisini öldürmesini ve etini padişaha yedirmesini, suyunu ise vezire içirmesini söyler. Efsaneye göre Şahmeran'ın etini yiyen Cemşab şifa bulur ve dönemin en büyük hekimlerinden biri olurken suyunu içen vezir hayatını kaybeder.

Şahmeran, Anadolu kültüründe bilgeliğin, şifanın, merhametin ve sadakatin sembolü olarak kabul edilir.

esmanur arslan
Editör
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