Günlerdir ailesinden ayrı olan Şifanur'un akıbeti merak edilirken iddiaların odağındaki Tuğba Deniz de canlı yayına telefonla bağlandı. Şifanur'un 10 gündür yanında olduğunu söyleyen kadın, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Canlı yayında şüpheli kadına tepki gösteren Müge Anlı, "Memleketin bu üfürükçüleriyle uğraşmaktan sıkıldım. Milletin çoluğuna çocuğuna 'Evde yılanlarım var, gönderiyorum' diye nasıl kandırırsınız? Bunun cezası var. Şifanur, dolandırılıyorsun. Dön gel evine yavrum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan programda, Tuğba Deniz'in genç kızları ve ailelerini "Yılanları çok iyi kullanırım" , "Eve yılan soktum" ve "Cinlerim her yerde, seni duyuyor" gibi ifadelerle tehdit ettiği öne sürülen ses kayıtları gündeme geldi. Müge Anlı, söz konusu kayıtları bizzat dinlediğini belirterek iddialara sert tepki gösterdi.

Yayına bağlanan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz ise evden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi. Annesine yönelik suçlamalarda bulunan genç kız, "Sen beni okutmak istemedin, 35 yaşındaki adamlarla evlendirmeye çalıştın" diyerek ailesinden ayrılma nedenini açıkladı.

Anlı, anneye kaymakamlığa giderek kızının durumunu anlatmasını, ses kayıtlarını yetkililerle paylaşmasını ve kızının sağlığına kavuşması için gerekli işlemlerin yapılmasını önerdi. Ayrıca ailelerin bu tür iddialara karşı bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak, "Siz inanmasanız çocuklarınız da inanmaz böyle olaylara" dedi.

ŞAHMERAN EFSANESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kendisini Şahmeran olarak tanıttığı iddia edilen bir kişinin gündeme gelmesiyle Şahmeran'ın kim olduğu ve efsanesinin nasıl ortaya çıktığı da merak konusu oldu.

Şahmeran, Orta Doğu, Anadolu ve İran mitolojisinde önemli bir yere sahip olan, başı insan, gövdesi yılan şeklinde tasvir edilen efsanevi bir varlıktır. Farsça kökenli olduğu kabul edilen Şahmeran kelimesi, "yılanların şahı" veya "yılanların efendisi" anlamına gelir.

Şahmeran efsanesi, Anadolu kültüründe genellikle Cemşab adlı yoksul bir oduncunun hikâyesiyle anlatılır.

Anlatıya göre Cemşab ve arkadaşları, içinde bal bulunan bir mağara keşfeder. Mağaradaki balı almak isteyen arkadaşları, Cemşab'ı içeride bırakarak kaçar. Mağarada mahsur kalan Cemşab, bir delikten sızan ışığı takip ederek yılanların yaşadığı büyüleyici bir bahçeye ulaşır. Burada yılanların kraliçesi Şahmeran ile karşılaşır.

Şahmeran, Cemşab'a merhamet ederek onu misafir eder. Uzun yıllar boyunca onun yanında yaşayan Cemşab, Şahmeran'dan tıp ve doğa bilimlerine ilişkin pek çok bilgi öğrenir.

Yıllar sonra yeryüzüne dönen Cemşab, ülkenin padişahının hastalanması üzerine Şahmeran'ın yerini saklayamaz. Vezirin baskısıyla Şahmeran'ın bulunduğu yer ortaya çıkar. Bunun üzerine Şahmeran, Cemşab'a kendisini öldürmesini ve etini padişaha yedirmesini, suyunu ise vezire içirmesini söyler. Efsaneye göre Şahmeran'ın etini yiyen Cemşab şifa bulur ve dönemin en büyük hekimlerinden biri olurken suyunu içen vezir hayatını kaybeder.

Şahmeran, Anadolu kültüründe bilgeliğin, şifanın, merhametin ve sadakatin sembolü olarak kabul edilir.