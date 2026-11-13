Müge Anlı'da akılalmaz Şahmeran olayı! "800 yaşındayım, yılanların başıyım"
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Şifanur Yılmaz olayı izleyenleri hayrete düşürdü. Annesi Aynur Yılmaz'ın gözyaşları içinde aradığı 21 yaşındaki genç kızın, kendisini 800 yaşında ve yılanların kraliçesi Şahmeran olarak tanıttığı öne sürülen bir kadının etkisi altına girdiği iddia edildi. Aileyi sarsan iddiaların yanı sıra ortaya çıkan ses kayıtları da şoke etti.
ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akılalmaz bir olay gündeme geldi. 6 Ekim Salı günü Sultangazi'deki evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki muhasebeci Şifanur Yılmaz'ın, 43 yaşındaki Tuğba Deniz adlı kadın tarafından etkisi altına alındığı öne sürüldü.
"800 YAŞINDAYIM, ŞAHMERAN'IM"
Kızından günlerdir haber alamayan acı anne Aynur Yılmaz, Müge Anlı'ya başvurarak yardım istedi. Anne Yılmaz, yaklaşık bir yıl önce iş yerinde tanıştığı Tuğba Deniz'in, kendisini mitolojide yılanların kraliçesi olarak bilinen Şahmeran ve 800 yaşında biri olarak tanıttığını iddia etti.
"BENİ YILANLAR KORUYOR"
Şifanur'un teyzesine ve kuzenine "Tuğba sağıma soluma yılan koydu, beni yılanlar koruyor" dediğini belirten gözü yaşlı anne, genç kızın bir yıldır evde robot gibi davrandığını, ailesine yabancılaştığını ve telefon görüşmelerinde "Sizi öldü sayıyorum, nereye gömüldüğünüz bile belli değil" diyerek ağır sözler sarf ettiğini aktardı.
"SOKAKLARDA KALIYORUM, KÖPEKLER HAVLIYOR"
Şifanur'un evden ayrılmasının ardından kendisiyle telefonla görüştüğünü anlatan anne Yılmaz, kızının yaşam koşullarına ilişkin duyduklarının kendisini endişelendirdiğini söyledi.
Genç kızın ablasını arayarak "Sokaktayım, köpekler havlıyor, cami avlusundayım veya binanın boşluğundayım" dediğini aktaran anne, kızının bir an önce bulunmasını istedi.
MÜGE ANLI'YA BAŞKA MAĞDURLARDAN DA İHBAR GELDİ
Şifanur Yılmaz'ın kayboluşunun ardından Tuğba Deniz hakkındaki iddialar bununla sınırlı kalmadı. Programa ismini açıklamak istemeyen bir kadın da telefonla bağlanarak iki yıl önce Tuğba Deniz nedeniyle ailesinin zor günler geçirdiğini öne sürdü.
"DUVARLARIMIZA MUSKA YAPMIŞLAR"
İsmini vermek istemeyen kadın, 23 yaşındaki kızının da söz konusu kişi nedeniyle psikolojik olarak etkilendiğini iddia etti. Evlerinin duvarlarına muskalar yapıldığını ve daha sonra bu muskaların silinmeye başlandığını söyleyen kadın, Tuğba Deniz'in kendisini Şahmeran olarak tanıttığını ileri sürdü.
İhbarcı, söz konusu kadının kendilerini "Cinlerimi eve bırakırım" diyerek tehdit ettiğini, kendisinden para almadığını ancak başka kişilerden para aldığını da iddia etti. Tuğba Deniz'in İstanbul İkitelli'de yaşadığını belirten kadın, yaşadıklarını anlatarak yetkililere seslendi.