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Haberler Galeri Oyuncu Bahadır Ünlü’nün müşterisine bıçakla saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Bahadır Ünlü’nün müşterisine bıçakla saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Bahadır Ünlü eşiyle birlikte işlettikleri kafeteryaya gelen müşterilere korku dolu anlar yaşatmıştı. Yemeği beğenmeyen müşterilere bıçakla saldıran Ünlü, bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 11.02.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 10:17
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Oyuncu Bahadır Ünlü’nün müşterisine bıçakla saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeteryaya gelen müşteriye bıçakla saldırdı.

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Oyuncu Bahadır Ünlü’nün müşterisine bıçakla saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kameralarına yansıyan o anları bir de sosyal medyada paylaşan Ünlü, Beyoğlu polisi tarafından gözaltına alındı ancak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Oyuncu Bahadır Ünlü’nün müşterisine bıçakla saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu'nda geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, oyuncu Bahadır Ünlü eşinin çalıştığı restoranda eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterilere korku dolu anlar yaşattı.

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Oyuncu Bahadır Ünlü’nün müşterisine bıçakla saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü, olay esnasında eline bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü ve bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Oyuncu Bahadır Ünlü’nün müşterisine bıçakla saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı

BIÇAĞIN SAPIYLA MÜŞTERİNİN KAFASINA VURDU

Olayın ardından müşteri şikayetçi olmadı ancak Ünlü, işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.