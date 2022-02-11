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Oyuncu Bahadır Ünlü’nün müşterisine bıçakla saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı
Oyuncu Bahadır Ünlü eşiyle birlikte işlettikleri kafeteryaya gelen müşterilere korku dolu anlar yaşatmıştı. Yemeği beğenmeyen müşterilere bıçakla saldıran Ünlü, bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Giriş Tarihi: 11.02.2022 10:07Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 10:17