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Victor Osimhen sevgilisi Stefanie Kim Ladewig için Boğaz’da özel gece düzenledi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in 27. yaş gününü Boğaz'da düzenlediği özel partiyle kutladı. Geceye futbolcu eşleri ve çiftin yakın dostları katıldı.

Victor Osimhen sevgilisi Stefanie Kim Ladewig için Boğaz’da özel gece düzenledi 1

Victor Osimhen'in uzun süredir birlikte olduğu Kamerun asıllı Alman model ve sosyal medya fenomeni Stefanie Kim Ladewig, 27 yaşına bastı. Osimhen, sevgilisinin doğum günü için Boğaz manzaralı seçkin bir mekânda özel bir organizasyon düzenledi.

Victor Osimhen sevgilisi Stefanie Kim Ladewig için Boğaz’da özel gece düzenledi 2

FUTBOLCU EŞLERİ AKIN ETTİ

Kutlamaya Stefanie'nin yakın arkadaşları arasında yer alan futbolcu eşleri Fanny Neguesha, Melina Demiray, Dalia Özcan ve Tanja Opoku da katıldı. Osimhen'i ise takım arkadaşı ve Fanny Neguesha'nın eşi Mario Lemina yalnız bırakmadı.

Victor Osimhen sevgilisi Stefanie Kim Ladewig için Boğaz’da özel gece düzenledi 3

LEMİNA'NIN EŞİ DE KUTLAMAYA KATILDI

Yakın arkadaşlarını karşısında gören Stefanie, büyük mutluluk yaşarken duygusal anlar da yaşadı. Gecenin en özel anlarından biri ise Stefanie'nin doğum günü pastasını sevgilisi Osimhen ile birlikte üflemesi oldu.

Victor Osimhen sevgilisi Stefanie Kim Ladewig için Boğaz’da özel gece düzenledi 4

"SEVİYORUM SENİ AMİGO KIZ"

Osimhen ile Stefanie Kim Ladewig'in aşkı, futbolcunun 2018-2019 yıllarında Almanya'nın Wolfsburg takımında forma giydiği döneme uzanıyor. Stefanie'nin o dönemde kulübün amigo kızlarından biri olduğu belirtiliyor.

Victor Osimhen sevgilisi Stefanie Kim Ladewig için Boğaz’da özel gece düzenledi 5

Geçmişinde önemli acılar ve kayıplar yaşayan Osimhen, Stefanie'yi tanıdıktan sonra ona büyük bir sevgiyle bağlandı. Çiftin Ekim 2022'de Hailey True adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.

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