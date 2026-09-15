Victor Osimhen sevgilisi Stefanie Kim Ladewig için Boğaz’da özel gece düzenledi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in 27. yaş gününü Boğaz'da düzenlediği özel partiyle kutladı. Geceye futbolcu eşleri ve çiftin yakın dostları katıldı.

Victor Osimhen'in uzun süredir birlikte olduğu Kamerun asıllı Alman model ve sosyal medya fenomeni Stefanie Kim Ladewig, 27 yaşına bastı. Osimhen, sevgilisinin doğum günü için Boğaz manzaralı seçkin bir mekânda özel bir organizasyon düzenledi.

FUTBOLCU EŞLERİ AKIN ETTİ Kutlamaya Stefanie'nin yakın arkadaşları arasında yer alan futbolcu eşleri Fanny Neguesha, Melina Demiray, Dalia Özcan ve Tanja Opoku da katıldı. Osimhen'i ise takım arkadaşı ve Fanny Neguesha'nın eşi Mario Lemina yalnız bırakmadı.

LEMİNA'NIN EŞİ DE KUTLAMAYA KATILDI Yakın arkadaşlarını karşısında gören Stefanie, büyük mutluluk yaşarken duygusal anlar da yaşadı. Gecenin en özel anlarından biri ise Stefanie'nin doğum günü pastasını sevgilisi Osimhen ile birlikte üflemesi oldu.

"SEVİYORUM SENİ AMİGO KIZ" Osimhen ile Stefanie Kim Ladewig'in aşkı, futbolcunun 2018-2019 yıllarında Almanya'nın Wolfsburg takımında forma giydiği döneme uzanıyor. Stefanie'nin o dönemde kulübün amigo kızlarından biri olduğu belirtiliyor.