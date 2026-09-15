A.B.İ.’de Leyla köşeye sıkıştı! Doğan gerçeğin peşine düşüyor

Saruhan'ın evlilik teklifi Leyla'yı kritik bir kararın eşiğine getirirken, Doğan'ın şüpheleri dengeleri değiştiriyor. Melek'in izini bulan Doğan harekete geçerken, limanda ortaya çıkan gizemli mesajlar Saruhan için yeni ve tehlikeli bir savaşın kapısını aralıyor. A.B.İ. yeni bölümüyle bu akşam ATV'de!

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla A.B.İ., yeni bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında... LİMANDAKİ HAMLE BÜYÜK KRİZİ TETİKLİYOR Saruhan'ın evlilik teklifi, Leyla'yı hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır. Operasyonu sürdürebilmek için yeni ve tehlikeli bir plan yapan Leyla, bir yandan Saruhan'a yaklaşırken diğer yandan Doğan'a karşı hislerini saklamak zorunda kalır.

Ancak Leyla'nın anlattıklarındaki boşlukları fark eden Doğan, olayın arkasında başka bir gerçek olduğundan şüphelenmeye başlar. A.B.İ. 20. BÖLÜM YENİ FRAGMANI

Saruhan'a karşı harekete geçen Doğan'ın limanda yaptığı hamle büyük bir krize yol açarken, çözümün anahtarı hiç beklemediği bir şekilde Sinan'ın eline geçer.

Öte yandan herkesten uzak, "Mira" adıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Melek'in izini sonunda bulan Doğan, kardeşini korumak için sessizce harekete geçer.