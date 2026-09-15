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A.B.İ.’de Leyla köşeye sıkıştı! Doğan gerçeğin peşine düşüyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Saruhan'ın evlilik teklifi Leyla'yı kritik bir kararın eşiğine getirirken, Doğan'ın şüpheleri dengeleri değiştiriyor. Melek'in izini bulan Doğan harekete geçerken, limanda ortaya çıkan gizemli mesajlar Saruhan için yeni ve tehlikeli bir savaşın kapısını aralıyor. A.B.İ. yeni bölümüyle bu akşam ATV'de!

A.B.İ.’de Leyla köşeye sıkıştı! Doğan gerçeğin peşine düşüyor 1

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla A.B.İ., yeni bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında...

LİMANDAKİ HAMLE BÜYÜK KRİZİ TETİKLİYOR

Saruhan'ın evlilik teklifi, Leyla'yı hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır. Operasyonu sürdürebilmek için yeni ve tehlikeli bir plan yapan Leyla, bir yandan Saruhan'a yaklaşırken diğer yandan Doğan'a karşı hislerini saklamak zorunda kalır.

A.B.İ.’de Leyla köşeye sıkıştı! Doğan gerçeğin peşine düşüyor 2

Ancak Leyla'nın anlattıklarındaki boşlukları fark eden Doğan, olayın arkasında başka bir gerçek olduğundan şüphelenmeye başlar.

A.B.İ. 20. BÖLÜM YENİ FRAGMANI
A.B.İ.’de Leyla köşeye sıkıştı! Doğan gerçeğin peşine düşüyor 3

Saruhan'a karşı harekete geçen Doğan'ın limanda yaptığı hamle büyük bir krize yol açarken, çözümün anahtarı hiç beklemediği bir şekilde Sinan'ın eline geçer.

A.B.İ.’de Leyla köşeye sıkıştı! Doğan gerçeğin peşine düşüyor 4

Öte yandan herkesten uzak, "Mira" adıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Melek'in izini sonunda bulan Doğan, kardeşini korumak için sessizce harekete geçer.

A.B.İ.’de Leyla köşeye sıkıştı! Doğan gerçeğin peşine düşüyor 5

Saruhan'ın Sinan'a karşı kurduğu tehlikeli plan, Doğan'ı yeniden karanlığın içine sürüklerken limanda ortaya çıkan gizemli mesajlar, Saruhan için çok daha büyük bir savaşın başladığını gösterir.

A.B.İ.’de Leyla köşeye sıkıştı! Doğan gerçeğin peşine düşüyor 6

Leyla'nın vereceği karar ise Doğan'la arasındaki tüm dengeleri altüst edecektir.

A.B.İ.’de Leyla köşeye sıkıştı! Doğan gerçeğin peşine düşüyor 7

A.B.İ. yeni bölümleriyle salı akşamları saat 20.00'de ATV'de!

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