14 Nisan 2023, Cuma
Orhan Gencebay’dan 14 Mayıs seçimleri vurgusu: Gayeleri Türkiye'mizin önünü kesmektir
Usta müzisyen Orhan Gencebay yeni şarkısı 'Canım Türkiye'm'in klip çekimlerini tamamladı. Şarkısının seçim döneminde çıkacağını belirten Gencebay, "Bestesi siyasi bir mesaj içermiyor. Canım Türkiye'm hepimizin canım Türkiye'si olmalıdır" dedi. "Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye'yi istiyor" diyen usta sanatçı, "Aslında gayeleri R.T.E.'yi yıkmak değil, Türkiye'mizin önünü kesmektir. Çok daha önceki dönemlerde olduğu gibi ülkemizi kendi istedikleri gibi yönetmek, itaat ettirmektir" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 14.04.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 10:31
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