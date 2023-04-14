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Orhan Gencebay’dan 14 Mayıs seçimleri vurgusu: Gayeleri Türkiye'mizin önünü kesmektir

Usta müzisyen Orhan Gencebay yeni şarkısı 'Canım Türkiye'm'in klip çekimlerini tamamladı. Şarkısının seçim döneminde çıkacağını belirten Gencebay, "Bestesi siyasi bir mesaj içermiyor. Canım Türkiye'm hepimizin canım Türkiye'si olmalıdır" dedi. "Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye'yi istiyor" diyen usta sanatçı, "Aslında gayeleri R.T.E.'yi yıkmak değil, Türkiye'mizin önünü kesmektir. Çok daha önceki dönemlerde olduğu gibi ülkemizi kendi istedikleri gibi yönetmek, itaat ettirmektir" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.04.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 10:31
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Orhan Gencebay’dan 14 Mayıs seçimleri vurgusu: “Gayeleri Türkiye’mizin önünü kesmektir”

Müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay, 'Canım Türkiye'm' şarkısına klip çekti. Uzun yıllar sonra yeni bir klip ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Gencebay, Sabah yazarı Tuba Kalçık'a çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Tuba Kalçık'ın o yazısı…

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Orhan Gencebay’dan 14 Mayıs seçimleri vurgusu: “Gayeleri Türkiye’mizin önünü kesmektir”

Müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay, 'Canım Türkiye'm' şarkısına klip çekti. Uzun yıllar sonra yeni bir klip ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Gencebay ile hem bu çalışmasını hem de yeni projelerini konuştum. Bayramdan önce 'Canım Türkiye'm' klibinin yayınlanacağını söyleyen usta sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın en önemli 280 dijital merkezinden aynı anda yayınlanmaya başlayacak olan klipte; hem senfoni orkestrası hem mehteran takımı hem de çocuklar yer alıyor. 18 veya 19 Nisan gibi yayına sokmayı planlıyoruz. Klibi de öncelikle dijitalde yayınlamaya karar verdik. Tabii ulusal kanallara da göndereceğiz. Hem şarkım hem de klip gerek içerik gerekse de taşıdığı anlam açısından çok önemli."

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Orhan Gencebay’dan 14 Mayıs seçimleri vurgusu: “Gayeleri Türkiye’mizin önünü kesmektir”

"BU CENNET VATAN HEPİMİZİN CANIM TÜRKİYE'SİDİR"

"13 yıl aradan sonra yeni bir klip çekmiş olmanın da heyecanını taşıyorum. Klip zamanlama olarak da önemli bir döneme denk geldi. Ülke olarak seçimlere giderken gerilim ve kavgayı geride bırakarak toplumsal barışın önemini anlatan 'Canım Türkiye'm' şarkıma klip çekmek istedim. Ve çok emek harcayarak yaptığımız bu çalışma, gerçekten içime sindi. Bundan sonra da 'Dedikodu' ve 'Maske' şarkılarıma klip çekeceğim."

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Orhan Gencebay’dan 14 Mayıs seçimleri vurgusu: “Gayeleri Türkiye’mizin önünü kesmektir”

"'Canım Türkiye'm' bestesi siyasi bir mesaj içermiyor. Canım Türkiye'm hepimizin canım Türkiye'si olmalıdır. Bu cennet vatan hepimizin Canım Türkiye'sidir. Unutulmamalıdır ki; vatanımızın içinde dil, din, cins, ırk, farklılıkları vardır fakat ayrılığımız yoktur. Bu vatanın sahibi Türkiye vatandaşı olan Türk milletidir, bu vatan hepimizindir."

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Orhan Gencebay’dan 14 Mayıs seçimleri vurgusu: “Gayeleri Türkiye’mizin önünü kesmektir”

"ASLINDA GAYELERİ R.T.E.'Yİ YIKMAK DEĞİL, TÜRKİYE'MİZİN ÖNÜNÜ KESMEKTİR"

"T.C. devletimizi kuran Atatürk'ümüz ve diğer Atalarımızın vatanımızı kurarken koymuş oldukları temel ilkeler, yasalar, değiştirilmesi mümkün olmayan, hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen ilkelerdir, yasalardır. Ülkemiz bölünmez bütünlüğü ile üniter bir devlettir" diyen Gencebay, sözlerine şöyle devam etti: