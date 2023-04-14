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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte evliliği bitiren krizin nedeni…

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. 8 ay önce görkemli bir törenle nikah masasına oturan ikili sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olmuştu. Şubat ayında başlayan krizi atlatamayan ikili boşanma kararı aldı. 2020 yazından beri aşk yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u ayrılığa getiren krizin detayları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 11:47
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte evliliği bitiren krizin nedeni…

2020 yazında başlayan aşklarını bundan sekiz ay önce nikah masasına taşıyan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma kararı magazin gündemine yerleşti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte evliliği bitiren krizin nedeni…

İkili dün yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldığımız doğrudur.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte evliliği bitiren krizin nedeni…

Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz."

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte evliliği bitiren krizin nedeni…

İHANETİ YALANLADILAR

Takvim'in haberine göre; Bu açıklamanın ardından herkes ayrılığın nedenini merak etmeye başladı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte evliliği bitiren krizin nedeni…

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, gerekçenin sadece "şiddetli geçimsizlik" olduğunu söylerken ortaya ihanet iddiaları da atıldı.