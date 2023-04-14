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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte evliliği bitiren krizin nedeni…
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. 8 ay önce görkemli bir törenle nikah masasına oturan ikili sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olmuştu. Şubat ayında başlayan krizi atlatamayan ikili boşanma kararı aldı. 2020 yazından beri aşk yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u ayrılığa getiren krizin detayları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:41Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 11:47