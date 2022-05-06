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Haberler Galeri Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver'den ilk açıklama geldi! Ayrılık nedeni belli oldu

Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver'den ilk açıklama geldi! Ayrılık nedeni belli oldu

Bir süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver'in yüzü yine gülmedi. İlişkisi için "İyi gidiyor, mutluyum" açıklamasında bulunan Enver, sevgilisinin ailesiyle de tanışarak ciddiyetini ortaya koymuştu. Ancak ikiliden kötü haber geldi. Öztarhan'ı sosyal medya hesabından silen güzel oyuncudan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 06.05.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 14:43
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Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi! Ayrılık nedeni belli oldu

Önder Öztarhan ile kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada takibi bırakması ile ayrıldığı ortaya çıkan Aslı Enver, acısını unutmak için Kıbrıs'a tatile gitmişti.

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Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi! Ayrılık nedeni belli oldu

Çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları karşılıklı hamleler, ayrılık olarak yorumlanmıştı.

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Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi! Ayrılık nedeni belli oldu

Uzun bir aranın ardından kalbinin kapılarını iş insanı Önder Öztarhan'a açan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin annesi ile tanışarak aileye girdi. Enver, Öztarhan'ın annesi Deniz Öztarhan ile Ortaköy'de bir mekanda akşam yemeğinde görüntülenmişti.

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Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi! Ayrılık nedeni belli oldu

Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü, İkili, birbirini sosyal medyadan takibi bırakarak ayrılık haberini sessiz sedasız duyurmuş oldu.

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Önder Öztarhan’dan ayrılan Aslı Enver’den ilk açıklama geldi! Ayrılık nedeni belli oldu

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili iddialara ilk kez yanıt verdi.