Önder Öztarhan'dan ayrılan Aslı Enver'den ilk açıklama geldi! Ayrılık nedeni belli oldu

Bir süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver'in yüzü yine gülmedi. İlişkisi için "İyi gidiyor, mutluyum" açıklamasında bulunan Enver, sevgilisinin ailesiyle de tanışarak ciddiyetini ortaya koymuştu. Ancak ikiliden kötü haber geldi. Öztarhan'ı sosyal medya hesabından silen güzel oyuncudan ilk açıklama geldi.