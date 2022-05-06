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Haberler Galeri Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın annesi ortaya çıktı! Benzerlikleri şaşırttı

Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın annesi ortaya çıktı! Benzerlikleri şaşırttı

Yalnız Kurt'ta canlandırdığı Sare karakteriyle izleyici karşısına çıkan Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirdi. Hekimoğlu dizisiyle yakaladığı yükselişi sürdüren Colbay, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Ailesini kameralardan uzak tutan güzel oyuncunun annesinin fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı. Benzerliklerini gören şaştı kaldı. İşte Yalnız Kurt'un yıldızı Damla Colbay'ın annesi...

Giriş Tarihi: 06.05.2022 16:22
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Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın annesi ortaya çıktı! Benzerlikleri şaşırttı

Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt ile izleyici karşısına çıkmaya devam eden Damla Colbay, özel hayatıyla yakın takibe alındı.

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Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın annesi ortaya çıktı! Benzerlikleri şaşırttı

Ailesini kameralardan uzak tutan güzel oyuncunun annesi görenleri şaşırttı. İşte başta Yalnız Kurt'un yıldızı Damla Colbay olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın annesi ortaya çıktı! Benzerlikleri şaşırttı

Demet Özdemir annesi Ayşen Yener

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Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın annesi ortaya çıktı! Benzerlikleri şaşırttı

Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç

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Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın annesi ortaya çıktı! Benzerlikleri şaşırttı

Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç