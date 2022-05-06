Yalnız Kurt’un Sare’si Damla Colbay’ın annesi ortaya çıktı! Benzerlikleri şaşırttı

Yalnız Kurt'ta canlandırdığı Sare karakteriyle izleyici karşısına çıkan Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirdi. Hekimoğlu dizisiyle yakaladığı yükselişi sürdüren Colbay, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Ailesini kameralardan uzak tutan güzel oyuncunun annesinin fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı. Benzerliklerini gören şaştı kaldı. İşte Yalnız Kurt'un yıldızı Damla Colbay'ın annesi...